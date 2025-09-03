Çağırışçılar hərbi müayinəyə niyə Bakıya gəlir? - AÇIQLAMA

Bəzi rayonlarda yaşayan vətəndaşlar hərbi müayinələrdən keçmək üçün Bakıya üz tuturlar. Bu isə vaxt itkisinə və əlavə çətinliklərə səbəb olur, halbuki TƏBİB-in hərbi yoxlanışlar üçün məntəqələri və həkimləri regionlarda da fəaliyyət göstərməlidir.
TƏBİB-dən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, müddətli hərbi xidmətə çağırışla əlaqədar tibbi müayinələr, "Hərbi Vəzifə və Hərbi Xidmət Haqqında" qanun və 6 sentyabr 2023-cü il tarixli Prezident Fərmanına əsasən həyata keçirilir.
Məlumata görə, bu məqsədlə e-tabib xəstəxana idarəetmə sistemində hərbi çağırışçı modulu (Modul) yaradılıb, müayinələrin elektron qaydada aparılması təşkil edilib:
“Əlavə olaraq qeyd edirik ki, müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə əsasən tibbi müayinələr mütləq və əlavə ixtisaslı olmaqla iki yerə ayrılmış, modulda buna uyğun funksionallıq yaradılıb. Belə ki,vətəndaşların ilkin hərbi qeydiyyata alınmaları və müddətli həqiqi hərbi xidmətə cəlb olunma ilə əlaqədar mütləq tibbi müayinələri daimi qeydiyyatda olduqları ərazi üzrə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağıırış üzrə Dövlət Xidmətinin müvafiq strukturu tərəfindən onların məlumatlarının modula daxil edilməsindən sonra başlanır, aidiyyəti üzrə TƏBİB tabeli tibb müəssisəsində həyata keçirilir. (Kəlbəcər rayonu çağırışçıları Göygol RMX-də, Xocalı rayon çağırışçıları Goranboy RMX-də, Ağdam və Füzuli rayon çağırışçılarının bir hissəsi, işğaldan azad edilmiş digər rayon çağırışçıları isə tam şəkildə Bakı şəhərində yerləşən tibb müəssisələrində müayinə olunurlar). Mütləq tibbi müayinələr nəticəsində“Praktik sağlam” diaqnozu qoyulmuş çağırışçılar hərbi xidmətə yararlı hesab olunaraq onların müayinələri başa çatdırılır. Mütləq müayinələr zamanı şikayəti və ya xəstəliyi aşkar olunan çağırışçılar əlavə ixtisaslı tibbi müayinələrə cəlb olunurlar. Bunun üçün TƏBİB rəhbərliyi tərəfindən (Tibb müəssisəsində müvafiq instrumental müayinələrin və ixtisas həkimlərinin mövcudluğuna görə) Gəncə və Bakı şəhərində müvafiq ixtisaslara uyğun tibb müəssisələri təyin olunub və çağırışçıların əlavə ixtisaslı tibbi müayinələri bu müəssisələr tərəfindən icra olunur”.
TƏBİB-in açıqlamasında qeyd olunub ki, çağırışçıların tibbi müayinələrinin tibbi ərazi bölmələrində mərkəzləşdirilmiş qaydada tam, keyfiyyətli həyata keçirilməsinin təmin edilməsi, eləcə də, çağırışçıların Bakı şəhərinə göndərilməsinin məhdudlaşdırılması məqsədilə respublika üzrə vahid mərkəzlərin müəyyənləşdirilməsi tərəfimizdən planlaşdırılmış və hazırda Quba Tibbi Ərazi Bölməsi üzrə Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanası mərkəz olmaqla pilot lahiyə həyata keçirilməkdədir.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az