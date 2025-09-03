Küləklə bağlı xəbərdarlıq edildi

Küləklə bağlı xəbərdarlıq edildi
16:44 3 Sentyabr 2025
115 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Sentyabrın 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda bəzi bölgələrdə gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Culfa, Ordubad, Gəncə, Goranboy, Naftalan, Daşkəsən, Göygöl, Gədəbəy, Xızı, Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Qobustan, Salyan, Neftçala, Hacıqabul, Biləsuvar, İmişli, Beyləqan, Saatlı, Sabirabad, Şirvan, Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan, Füzuli, Mingəçevir, Cəlilabad, Yevlax və Ağcabədidə fasilələrlə şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13.9-20.7 m/san təşkil edəcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“Tik-Tok” və “Instagram”da qadınların səhifələrinə kiber hücumlar edən şəxs saxlanıldı -

“Tik-Tok” və “Instagram”da qadınların səhifələrinə kiber hücumlar edən şəxs saxlanıldı - VİDEO

03 Sentyabr 2025 17:02
Sentyabrın 4-dən hava kəskin dəyişəcək

Sentyabrın 4-dən hava kəskin dəyişəcək

03 Sentyabr 2025 16:28
Kredit borcu olan şəxslərin nəzərinə

Kredit borcu olan şəxslərin nəzərinə

03 Sentyabr 2025 16:27
Ötən ay dəmiryolu ilə sərnişindaşımalar artıb

Ötən ay dəmiryolu ilə sərnişindaşımalar artıb

03 Sentyabr 2025 16:16
​Bakı ICPC 2025:

​Bakı ICPC 2025: Kapital Bank qlobal proqramlaşdırma layihəsində iştirak edir

03 Sentyabr 2025 16:02
Sentyabrın 4-də qaz kəsiləcək -

Sentyabrın 4-də qaz kəsiləcək -Bu ərazilərdə

03 Sentyabr 2025 15:55
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Sahibə Qafqarova Əhməd Metani ilə görüşdü

03 Sentyabr 2025 17:20

Ermənistan separatçılara qarşı niyə addım atmır? -

03 Sentyabr 2025 17:07

“Tik-Tok” və “Instagram”da qadınların səhifələrinə kiber hücumlar edən şəxs saxlanıldı -

03 Sentyabr 2025 17:02

Küləklə bağlı xəbərdarlıq edildi

03 Sentyabr 2025 16:44

​"Fənərbaxça"dan qovulandan sonra iştahı artıb -

03 Sentyabr 2025 16:43

Sentyabrın 4-dən hava kəskin dəyişəcək

03 Sentyabr 2025 16:28

Kredit borcu olan şəxslərin nəzərinə

03 Sentyabr 2025 16:27

Ötən ay dəmiryolu ilə sərnişindaşımalar artıb

03 Sentyabr 2025 16:16

Mina yayı bahalı klipi ilə yekunlaşdırdı -

03 Sentyabr 2025 16:10

​Bakı ICPC 2025:

03 Sentyabr 2025 16:02