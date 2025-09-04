"Qarabağ"ın rəqibinin futbolçusundan radikal qərar

"Qarabağ"ın rəqibinin futbolçusundan radikal qərar
20:45 4 Sentyabr 2025
149 İdman
Anar Türkeş
Rekord qiymətə “Nyukasl”dan “Liverpul”a transfer olan Alexander İsak maraqlı qərar qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu media ilə bağlı fəaliyyətini müvəqqəti dayandırıb. “Football Skanalen”ə görə, İsak futboluna diqqət yetirmək niyyətində olduğu üçün İsveç milli komandasının düşərgəsində olduğu müddətdə bütün media görüşlərini rədd edib. İsveç millisinin mətbuat xidmətinin məlumatına görə, futbolçu Sloveniya matçı öncəsi heç bir media tədbirində iştirak etməyəcək.

Qeyd edək ki, Alexander İsakın “Liverpul”a transferi qalmaqalla yadda qalıb. “Nyukasl” futbolçunu buraxmaq istəmədiyinə görə, futbolçu məşqlərə qatılmaqdan imtina edib. Transfer 144,5 milyon avroya reallaşıb. Bu, “Nyukasl” tarixinin ən bahalı transferi kimi qeydə alınıb. “Liverpul” Çempionlar Liqasında "Qarabağ"ın rəqibidir.

