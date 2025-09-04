Hüseyn Həsənov Rusiyadakı bütün biznesini itirdi

Rusiyanı tərk edən məşhur azərbaycanlı bloger Hüseyn Həsənov Rusiyadakı son biznesini də itirib.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Teleqram kanalları məlumat yayıb.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl Rusiya Federal Vergi Xidməti H.Həsənovun 2023-cü ildə açılmış “Banda Foods” şirkətini bağlamışdı.
Rusiya vergi orqanları həmçinin Həsənovun onlayn kursların təşkili ilə məşğul olan “Banda” şirkətini də ləğv edib.
May ayında bloger barəsində “vergidən yayınma və 170 milyon rubl məbləğində çirkli pulların yuyulması” ittihamı ilə beynəlxalq axtarış elan edilib.