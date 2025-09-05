Bakıda evlərə girən qadın kimdir? - VİDEO

Bakıda evlərə girən qadın kimdir? -
09:26 5 Sentyabr 2025
282 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Bakının Nərimanov rayonu, Azadlıq prospektində yerləşən binaların birində naməlum qadın bloklara daxil olaraq evlərə girməyə çalışıb.

Metbuat.az Xəzər TV-yə istinadən xəbər verir ki, qapılardan birinin açıq olduğunu görən qadın mənzilə daxil olub.

Həmin görüntüləri isə sosial şəbəkədə sakinlər paylaşıblar.

Məsələ ilə bağlı Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Elbrus İbrahimov bildirib ki, paytaxtın Nərimanov rayonunda yerləşən binalardan birinin mənzillərinə daxil olmağa çalışan naməlum qadınla bağlı yayılan görüntülər polis əməkdaşları tərəfindən araşdırılır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

47 dövlət qurumunun 95 əməkdaşı hakerlərin hədəfi oldu

47 dövlət qurumunun 95 əməkdaşı hakerlərin hədəfi oldu

05 Sentyabr 2025 10:51
Hərbi xidmətə getməkdən boyun qaçıran şəxs məhkəmə zalında həbs edildi

Hərbi xidmətə getməkdən boyun qaçıran şəxs məhkəmə zalında həbs edildi

05 Sentyabr 2025 10:33
Cinayətdə şübhəli bilinən 33 nəfər saxlanıldı

Cinayətdə şübhəli bilinən 33 nəfər saxlanıldı

05 Sentyabr 2025 10:13
Yol polisi sürücülərə xəbərdarlıq etdi

Yol polisi sürücülərə xəbərdarlıq etdi

05 Sentyabr 2025 09:17
Bakının tıxaclı yolları -

Bakının tıxaclı yolları - SİYAHI

05 Sentyabr 2025 09:02
Sentyabrın 5-də bu ərazilərdə qaz kəsiləcək

Sentyabrın 5-də bu ərazilərdə qaz kəsiləcək

04 Sentyabr 2025 23:09
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Armaninin dəfn günü matəm elan olunacaq

05 Sentyabr 2025 11:03

47 dövlət qurumunun 95 əməkdaşı hakerlərin hədəfi oldu

05 Sentyabr 2025 10:51

Türkiyə nəhəngi dünya ulduzunu istəyir

05 Sentyabr 2025 10:43

Hərbi xidmətə getməkdən boyun qaçıran şəxs məhkəmə zalında həbs edildi

05 Sentyabr 2025 10:33

Elnur Məmmədov Peruya səfər etdi

05 Sentyabr 2025 10:29

U-21 Azərbaycan millisi Portuqaliya ilə qarşılaşacaq

05 Sentyabr 2025 10:16

Sertifikatlaşdırma üzrə müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlandı

05 Sentyabr 2025 09:54

​"Fənərbaxça"nın məşqçisi bəlli oldu -

05 Sentyabr 2025 09:43

Bakıda evlərə girən qadın kimdir? -

05 Sentyabr 2025 09:26

İstirahət mərkəzində faciə -

05 Sentyabr 2025 09:02