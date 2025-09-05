Elnur Məmmədov Peruya səfər etdi

Elnur Məmmədov Peruya səfər etdi
10:29 5 Sentyabr 2025
102 Dünya
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

3-4 sentyabr 2025-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının xarici işlər nazirinin müavini Elnur Məmmədov Peru Respublikasında səfərdə olub.

XİN-dən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, səfər zamanı Lima şəhərində Azərbaycan Respublikası və Peru Respublikası Xarici İşlər Nazirlikləri arasında ilk siyasi məsləhətləşmələr keçirilib.

Nümayəndə heyətlərinə Azərbaycan tərəfindən nazir müavini Elnur Məmmədov, Peru tərəfindən isə xarici işlər nazirinin müavini Feliks Deneqri Boza başçılıq edib.

Məsləhətləşmələr zamanı iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, energetika, mədəniyyət, turizm və digər sahələrdə əlaqələrin hazırki vəziyyəti və inkişaf perspektivləri müzakirə olunub, bəhs edilən sahələrdə müqavilə-hüquq bazasının yaradılmasının əhəmiyyəti vurğulanıb.

Müvafiq təqdimatlar vasitəsilə hər iki ölkədə mövcud iqtisadi-ticarət imkanları barədə məlumat verilərək, birgə təşəbbüslərin təşviqinə qarşılıqlı dəstək ifadə olunub.

Səfər çərçivəsində nazir müavini Elnur Məmmədov Peru Respublikası Konqresinin sədri, Peru-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Xose Enrike Xeri ilə görüşüb. Görüşdə parlamentlərarası münasibətlərin inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb, ikitərəfli və çoxtərəfli platformalarda əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanıb.

Eyni zamanda, Perunun xarici işlər naziri Elmer Şialer Salsedo ilə keçirilmiş görüşdə qarşı tərəf Azərbaycanla ikitərəfli münasibətlərin inkişafına ölkəsinin marağını ifadə edərək, ilk siyasi məsləhətləşmələrin əlaqələrin müxtəlif sahələrdə genişləndirilməsinə təkan verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirib.

Səfər çərçivəsində nazir müavini Elnur Məmmədov Perunun aparıcı “La Razon” qəzetinin müxbiri, Peru Jurnalistlər İttifaqının sədr müavini Rikardo Sançes Serraya, eləcə də bu ölkənin rəsmi media qurumları olan “El Peruano” qəzeti və “Andina” dövlət informasiya agentliyinə müsahibə verib.

Bununla yanaşı, E.Məmmədov Amerika qitəsinin qədim ali təhsil müəssisəsi olan Perunun “San Markos” milli dövlət universitetində mühazirə oxuyub. Mühazirə zamanı Azərbaycanın xarici siyasət prioritetləri haqqında ətraflı təqdimat edilib, auditoriyanı maraqlandıran suallar cavablandırılıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Tramp Avropa ölkələrinin liderləri ilə danışıqlar apardı

Tramp Avropa ölkələrinin liderləri ilə danışıqlar apardı

05 Sentyabr 2025 08:25
İsrail Qəzzanın 40 faizinə nəzarət etdiyini açıqladı

İsrail Qəzzanın 40 faizinə nəzarət etdiyini açıqladı

05 Sentyabr 2025 03:19
​İtaliya Ukraynaya qoşun göndərməyəcək

​İtaliya Ukraynaya qoşun göndərməyəcək

04 Sentyabr 2025 23:42
Nevada ştatında 100-dən çox insan qalığı tapıldı

Nevada ştatında 100-dən çox insan qalığı tapıldı

04 Sentyabr 2025 22:24
Bu ölkədə güclü zəlzələ oldu

Bu ölkədə güclü zəlzələ oldu

04 Sentyabr 2025 21:49
6 min il sonra açılacaq zaman kapsulunda nələr var?

6 min il sonra açılacaq zaman kapsulunda nələr var?

04 Sentyabr 2025 21:42
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Armaninin dəfn günü matəm elan olunacaq

05 Sentyabr 2025 11:03

47 dövlət qurumunun 95 əməkdaşı hakerlərin hədəfi oldu

05 Sentyabr 2025 10:51

Türkiyə nəhəngi dünya ulduzunu istəyir

05 Sentyabr 2025 10:43

Hərbi xidmətə getməkdən boyun qaçıran şəxs məhkəmə zalında həbs edildi

05 Sentyabr 2025 10:33

Elnur Məmmədov Peruya səfər etdi

05 Sentyabr 2025 10:29

U-21 Azərbaycan millisi Portuqaliya ilə qarşılaşacaq

05 Sentyabr 2025 10:16

Sertifikatlaşdırma üzrə müsahibə mərhələsinin nəticələri açıqlandı

05 Sentyabr 2025 09:54

​"Fənərbaxça"nın məşqçisi bəlli oldu -

05 Sentyabr 2025 09:43

Bakıda evlərə girən qadın kimdir? -

05 Sentyabr 2025 09:26

İstirahət mərkəzində faciə -

05 Sentyabr 2025 09:02