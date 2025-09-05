Putin Rusiyanı dağıtmaq istəyir - Millət vəkili

Rusiya XİN-in 2024-cü ilin dekabrında Aktau yaxınlığında baş verən AZAL təyyarə qəzası ilə bağlı sığorta ödənişi açıqlaması mübahisə doğurub. Moskva bunu kompensasiya kimi təqdim etsə də, əslində, ödəniş sərnişinlərin və aviaşirkətin sığorta müqavilələrinə əsaslanır. Bu yanaşma Rusiyanın məsuliyyətdən yayınmaq cəhdi sayıla bilər?
Millət vəkili Asim Mollazadə Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, onların siyasəti yalanlar üzərində qurulub. Xarici işlər nazirləri və Rusiyanın digər siyasi mövqeləri də eyni mərkəzdən idarə olunur.
Deputatın fikrincə, Rusiya prezidenti Vladimir Putin “Qorbaçov siyasəti”ni yürüdür:
“Bu məsələnin Azərbaycan–Rusiya münasibətlərində gərginlik yaratmaqda böyük rolu var. Bununla yanaşı, hazırda Putinin həyata keçirdiyi siyasətin müəyyən məqamları Qorbaçovun siyasətinin davamı kimi görünür. Qorbaçovun siyasəti nəticəsində Sovet İttifaqı dağıldı və indi də Putinin məqsədi Rusiyanı zəiflədərək Nobel mükafatı qazanmaqdır. Xatırlatmaq lazımdır ki, Qorbaçov vaxtilə Bakıya hücum etdi, Qarabağda separatçıları dəstəklədi və Sovet İttifaqının dağılması üçün bütün imkanlardan istifadə etdi. Bu gün isə Putin Qorbaçov kimi davranır və bu istiqamətdə uğurla davam edir”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az