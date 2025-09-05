Putin Rusiyanı dağıtmaq istəyir - Millət vəkili

Putin Rusiyanı dağıtmaq istəyir -
14:39 5 Sentyabr 2025
163 Gündəm
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Rusiya XİN-in 2024-cü ilin dekabrında Aktau yaxınlığında baş verən AZAL təyyarə qəzası ilə bağlı sığorta ödənişi açıqlaması mübahisə doğurub. Moskva bunu kompensasiya kimi təqdim etsə də, əslində, ödəniş sərnişinlərin və aviaşirkətin sığorta müqavilələrinə əsaslanır. Bu yanaşma Rusiyanın məsuliyyətdən yayınmaq cəhdi sayıla bilər?

Millət vəkili Asim Mollazadə Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, onların siyasəti yalanlar üzərində qurulub. Xarici işlər nazirləri və Rusiyanın digər siyasi mövqeləri də eyni mərkəzdən idarə olunur.

Deputatın fikrincə, Rusiya prezidenti Vladimir Putin “Qorbaçov siyasəti”ni yürüdür:

“Bu məsələnin Azərbaycan–Rusiya münasibətlərində gərginlik yaratmaqda böyük rolu var. Bununla yanaşı, hazırda Putinin həyata keçirdiyi siyasətin müəyyən məqamları Qorbaçovun siyasətinin davamı kimi görünür. Qorbaçovun siyasəti nəticəsində Sovet İttifaqı dağıldı və indi də Putinin məqsədi Rusiyanı zəiflədərək Nobel mükafatı qazanmaqdır. Xatırlatmaq lazımdır ki, Qorbaçov vaxtilə Bakıya hücum etdi, Qarabağda separatçıları dəstəklədi və Sovet İttifaqının dağılması üçün bütün imkanlardan istifadə etdi. Bu gün isə Putin Qorbaçov kimi davranır və bu istiqamətdə uğurla davam edir”.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Putin Asim Mollazadə
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Kreml Bakıdan nə istəyir? -

Kreml Bakıdan nə istəyir? - Zatulin etiraf etdi

05 Sentyabr 2025 15:04
Ukraynada kimyəvi təhlükə elan edildi

Ukraynada kimyəvi təhlükə elan edildi

05 Sentyabr 2025 13:44
Rusiya AZAL-ın təyyarəsinə görə ödəniş edib? -

Rusiya AZAL-ın təyyarəsinə görə ödəniş edib? - XİN

05 Sentyabr 2025 13:05
İlham Əliyev Sərəncam imzaladı

İlham Əliyev Sərəncam imzaladı

05 Sentyabr 2025 12:58
Milli Məclisdə xüsusi iclas keçiriləcək

Milli Məclisdə xüsusi iclas keçiriləcək

05 Sentyabr 2025 12:07
Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı ödəniş edib

Rusiya AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı ödəniş edib

04 Sentyabr 2025 21:15
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Nazirlik depozit hərracı təşkil etdi

05 Sentyabr 2025 15:14

Bakıda evdən 16 min manatlıq qızıl oğurlandı

05 Sentyabr 2025 15:06

Kreml Bakıdan nə istəyir? -

05 Sentyabr 2025 15:04

Musiqi məktəblərinə qəbulun nəticələri nə vaxt açıqlanacaq? -

05 Sentyabr 2025 14:51

Putin Rusiyanı dağıtmaq istəyir -

05 Sentyabr 2025 14:39

Yeni idxal gömrük rüsumu müəyyənləşdi

05 Sentyabr 2025 14:28

Füzulidə kitabxanada yanğın oldu

05 Sentyabr 2025 14:07

Ukraynada kimyəvi təhlükə elan edildi

05 Sentyabr 2025 13:44

Putin Rusiyanın Türkiyədəki səfirini geri çağırdı

05 Sentyabr 2025 13:21

Rusiya AZAL-ın təyyarəsinə görə ödəniş edib? -

05 Sentyabr 2025 13:05