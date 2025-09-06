Azərbaycan millisi böyük hesabla məğlub oldu - DÇ-2026

DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunda Azərbaycan yığması İslandiyaya böyük hesabla məğlub olub.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, Reykyavikdəki "Lauqardalsvöllur" stadionuda baş tutan qarşılaşma meydan sahiblərinin 5:0 hesablı üstünlüyü ilə başa çatıb.
İslandiya millisinin heyətində Viktor Palsson (45+2-ci dəqiqə) fərqlənib. İsak Berqmann Yohannesson isə dubla imza atıb (47 və 56-cı dəqiqələr). Digər qolları Albert Qudmundsson (63-cü dəqiqə) və Kristian Hlinisson (73-cü dəqiqə) Azərbaycan yığmasının qapısından keçirib.
Qeyd edək ki, Fernandu Santuşun rəhbərlik etdiyi komanda DÇ-2026-nın seçmə mərhələsində növbəti matçını sentyabrın 9-da, Ukrayna millisinə qarşı keçirəcək. Bu görüş saat 20:00-da Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda keçiriləcək.
00:16
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunda keçirilən İslandiya - Azərbaycan matçında növbəti qol vurulub.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, İslandiya yığmasının heyətində Kristian Hlinisson (73-cü dəqiqə) fərqlənib - 5:0.
Qarşılaşma Reykyavikdəki "Lauqardalsvöllur" stadionuda keçirilir.
00:09
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunda keçirilən İslandiya - Azərbaycan matçında fərq 4 topa çatıb.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, İslandiya yığmasının heyətində Albert Qudmundsson (63-cü dəqiqə) fərqlənib - 4:0.
Qarşılaşma Reykyavikdəki "Lauqardalsvöllur" stadionuda keçirilir.
00:00
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunda keçirilən İslandiya - Azərbaycan matçında üçüncü qol vurulub.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, İslandiya yığması fərqi 3:0-a çatdırıb.
İsak Berqmann Yohannesson 56-cı dəqiqədə komandasının üçüncü, özünün isə ikinci qolunu vurub.
Qarşılaşma Reykyavikdəki "Lauqardalsvöllur" stadionuda keçirilir.
23:52
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunda keçirilən İslandiya - Azərbaycan matçında ikinci qol vurulub.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, İslandiya yığması fərqi 2:0-a çatdırıb.
47-ci dəqiqədə İsak Berqmann Yohannesson fərqlənib.
Qarşılaşma Reykyavikdəki "Lauqardalsvöllur" stadionuda keçirilir.
23:48
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunda keçirilən İslandiya - Azərbaycan matçında ikinci hissə başlayıb.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan millisi fasiləyə 0:1 hesabı ilə geridə yollanıb.
Qarşılaşma Reykyavikdəki "Lauqardalsvöllur" stadionuda keçirilir.
23:33
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunda keçirilən İslandiya - Azərbaycan matçında ilk hissə başa çatıb.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, Azərbaycan millisi fasiləyə hesabda 0:1 geridə yollanıb.
Qarşılaşma Reykyavikdəki "Lauqardalsvöllur" stadionuda keçirilir.
23:32
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunda keçirilən İslandiya - Azərbaycan matçında hesab açılıb.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, rəqib komandanın heyətində Viktor Palsson (45+2-ci dəqiqə) fərqlənib.
Qarşılaşma Reykyavikdəki "Lauqardalsvöllur" stadionuda keçirilir.
23:45
DÇ-2026-nın seçmə mərhələsinin D qrupunda İslandiya - Azərbaycan matçına start verilib.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, qarşılşama Reykyavikdəki "Lauqardalsvöllur" stadionuda keçirilir.
Matçı niderlandlı baş hakim Sander van der Eyk idarə edir.