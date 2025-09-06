Armani ilə vida mərasimi keçirilir

Armani ilə vida mərasimi keçirilir
14:11 6 Sentyabr 2025
116 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Minlərlə insan cümə axşamı 91 yaşında vəfat edən əfsanəvi italyan modelyer Corcio Armani ilə vidalaşmağa gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, vida mərasimi Milandakı Armani Teatrında - 2001-ci ildə şirkətin mənzil qərargahına çevrilmiş keçmiş "Nestlé" şokolad fabrikində keçirilir və iki gün davam edəcək.

Dəfn mərasimi bazar ertəsi ailə üzvlərinin iştirakı ilə keçiriləcək.

Milyardlarla dollarlıq moda imperiyasına rəhbərlik edən Armani bir neçə ay davam edən sağlamlıq problemlərindən sonra vəfat edib. "Forbes"in hesablamalarına görə, dizaynerin sərvəti təxminən 11,8 milyard dollar təşkil edir. Armaninin övladı olmadığı üçün onun imperiyasının gələcəyi ilə bağlı məsələ açıq qalır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Beyləqanda insident olub -

Beyləqanda insident olub - 2 nəfər xəsarət alıb

06 Sentyabr 2025 14:19
Pilləkəndən yıxılan 90 yaşlı qadın öldü

Pilləkəndən yıxılan 90 yaşlı qadın öldü

06 Sentyabr 2025 13:30
Azərbaycanda süd və süd məhsullarının istifadəsi artdı

Azərbaycanda süd və süd məhsullarının istifadəsi artdı

06 Sentyabr 2025 13:19
Polis bu şəxsi axtarır -

Polis bu şəxsi axtarır -FOTO

06 Sentyabr 2025 13:00
Sentyabrın 7-də havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

Sentyabrın 7-də havanın temperaturu kəskin dəyişəcək

06 Sentyabr 2025 12:57
Astaradakı kütləvi zəhərlənmənin səbəbi açıqlandı

Astaradakı kütləvi zəhərlənmənin səbəbi açıqlandı

06 Sentyabr 2025 12:53
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Millimiz Farer adalarına qarşı

06 Sentyabr 2025 14:33

Rus rublu ucuzlaşacaq -

06 Sentyabr 2025 14:24

Beyləqanda insident olub -

06 Sentyabr 2025 14:19

Armani ilə vida mərasimi keçirilir

06 Sentyabr 2025 14:11

"Mavi qan" mif, yoxsa reallıqdır?

06 Sentyabr 2025 13:58

Rusiya onları düşmən elan etdi

06 Sentyabr 2025 13:51

Teleqramı oğurlananların nəzərinə

06 Sentyabr 2025 13:42

Pilləkəndən yıxılan 90 yaşlı qadın öldü

06 Sentyabr 2025 13:30

Azərbaycanda süd və süd məhsullarının istifadəsi artdı

06 Sentyabr 2025 13:19

İngiltərə Andorranı, Avstriya Kipri qəbul edəcək

06 Sentyabr 2025 13:10