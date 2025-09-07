Azərbaycan güləşçiləri beynəlxalq yarışın ilk günündə 4 medal qazandı

Azərbaycan güləşçiləri beynəlxalq yarışın ilk günündə 4 medal qazandı
00:52 7 Sentyabr 2025
Azərbaycan güləşçiləri Qırğızıstanın Çolpon-Ata şəhərində keçirilən Türkdilli Dövlətlərin Universiadasının ilk günündə 4 medal qazanıblar.

Bu barədə Metbuat.az-a federasiyadan məlumat verilib.

"Ruh Ordo" mədəniyyət mərkəzinin idman zalında keçirilən yarışlarda bu gün 6 çəkidə mübarizə baş tutub. Yunan-Roma güləşçilərimizdən Vədat Qasımlı (60 kq) qızıl, Əli Quliyev (97 kq) gümüş, Cavad Məmmədov (77 kq) isə bürünc medal qazanıb. Sərbəst güləşdə isə Ramik Heybətov (74 kq) üçüncü yeri tutub.

Universiadada güləş yarışlarına sabah yekun vurulacaq.

