Ukrayna 122 min insanı səfərbər edəcək

11:00 8 Sentyabr 2025
Ukrayna hakimiyyəti cəbhədəki vəziyyətlə əlaqədar təcili olaraq 122 min nəfəri səfərbər etməyi planlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb.

"Ukrayna cəbhə xəttində ümumi dağılma ilə əlaqədar təcili olaraq 122 min nəfəri səfərbər edir. Ən çox insan Dnepropetrovsk, Odessa və Xarkov vilayətlərindən gətiriləcək", - məlumatda deyilir.

Qeyd olunur ki, Dnepropetrovsk vilayətində 22 mindən çox, Odessada isə təxminən 18 min nəfərin səfərbər edilməsi nəzərdə tutulur. Səfərbərlikdən ən az zərər çəkən Lvov, Volın və İvano-Frankovsk bölgələri olacaq.

