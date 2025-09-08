TIR-ın törətdiyi ağır qəzanın VİDEOSU

TIR-ın törətdiyi ağır qəzanın
13:15 8 Sentyabr 2025
178 Ölkə
Xəbərlər şöbəsi
A- A+

Sentyabrın 7-də saat 16:30 radələrində Bakı–Qazax avtomobil yolunun 312-ci kilometrində, Goranboy rayonu ərazisində yol-nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilkin araşdırmalara əsasən, “Mercedes” markalı yük avtomobilini idarə edən 2002-ci il təvəllüdlü Türkiyə vətəndaşı Taha Ali Şimşek idarəetməni itirərək əvvəlcə yolun ortasında yerləşən maneələrə çırpılıb, daha sonra isə qeyri-yaşayış obyektinə daxil olub. Qəza nəticəsində sürücü yüngül xəsarət alıb.

İlkin ehtimala görə, hadisənin səbəbi sürücünün sükan arxasında diqqətini itirməsi olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi uzun məsafələrə səfərə çıxan sürücülərə yenidən müraciət edərək diqqətə çatdırır ki, yola çıxmazdan əvvəl mütləq istirahət etmək, səhhətə diqqət yetirmək, hərəkət zamanı isə fasilələrlə dincəlmək həyati zərurətdir. Yorğun, diqqətsiz və hazırlıqsız halda sükan arxasına əyləşmək qəza riskini dəfələrlə artırır.

Qurum sürücülərə xatırladır ki, sürət həddinə riayət olunması, təhlükəsizlik kəmərindən istifadə və diqqətin yalnız yola yönəldilməsi yol-nəqliyyat hadisələrinin qarşısını almağın əsas şərtlərindəndir.

Unutmayın: qaydalara əməl etməklə siz yalnız özünüzü deyil, digər hərəkət iştirakçılarının da həyatını qoruyursunuz.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Laçında ağır qəza -

Laçında ağır qəza -Ölən var

08 Sentyabr 2025 14:03
Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salındı

Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salındı

08 Sentyabr 2025 13:35
Azad edilmiş ərazilərdə daha 198 mina aşkarlandı

Azad edilmiş ərazilərdə daha 198 mina aşkarlandı

08 Sentyabr 2025 13:11
Sentyabrın 9-da havanın temperaturu dəyişəcək

Sentyabrın 9-da havanın temperaturu dəyişəcək

08 Sentyabr 2025 13:04
Bakıda şirkət rəhbəri həbs olundu

Bakıda şirkət rəhbəri həbs olundu

08 Sentyabr 2025 12:43
Masazırda mənzildən meyit tapıldı

Masazırda mənzildən meyit tapıldı

08 Sentyabr 2025 12:14
Sosial şəbəkə platformaları:
mövcud durum, nailiyyətlər, problemlər
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Binəqədidə yanğın oldu

08 Sentyabr 2025 14:27

Ərdoğan İzmirdəki hadisənin araşdırılmasını tapşırdı

08 Sentyabr 2025 14:14

Arda əsas heyətdən çıxarılır -

08 Sentyabr 2025 14:12

Dərs ilinin başlanma tarixi ilə bağlı

08 Sentyabr 2025 13:45

Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə növbəti köç karvanı yola salındı

08 Sentyabr 2025 13:35

Prezident İlham Əliyev Qazaxıstana səfər edəcək

08 Sentyabr 2025 13:26

TIR-ın törətdiyi ağır qəzanın

08 Sentyabr 2025 13:15

Azad edilmiş ərazilərdə daha 198 mina aşkarlandı

08 Sentyabr 2025 13:11

Sentyabrın 9-da havanın temperaturu dəyişəcək

08 Sentyabr 2025 13:04

Bakıda şirkət rəhbəri həbs olundu

08 Sentyabr 2025 12:43