Arda əsas heyətdən çıxarılır - Alonsodan sərt qərar

14:12 8 Sentyabr 2025
“Real Madrid”də Arda Güler ehtiyatda qala bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, zədəli olan Jude Bellinghem heyətə qayıdandan sonra Mastantuono və ya Arda Güleri əvəzləyəcək. İspaniya mediasının məlumatına görə, Bellighem əsas heyətdə yerini alandan sonra Mastantuono və Arda əsas heyətə düşmək üçün bir-biri ilə rəqabət aparacaq. Xəbərdə qeyd edilir ki, Ardanın məsələ ilə bağlı məşqçi Xabi Alonso ilə söhbət etdiyi və məşqçinin ona Belinghemin rəqabəti artıracağı ilə bağlı məlumat verdiyi irəli sürülüb. Görüş zamanı Alonsonun Ardaya bunun mümkün olduğunu və onun əvəzedici heyətdə ola biləcəyini deyib.

Qeyd edək ki, Mastantuono “Real”a transfer olarkən klubun bu transferlə bağlı Arda Gülerə məlumat verdiyi barədə xəbərlər dərc edilmişdi. İddialara görə, “Real” rəhbərliyi Ardaya Mastantuonon onun heyətdəki rəqibi olmadığı barədə açıqlama verib.

