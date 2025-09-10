Bakıda hotellərin qiyməti 5 dəfə arta bilər

Bakıda hotellərin qiyməti 5 dəfə arta bilər
21:37 10 Sentyabr 2025
120 Turizm
Sevinc İbrahimzadə
A- A+

Azərbaycan 2016-cı ildən "Formula-1" yarışlarına ev sahibliyi edir. Bu yarışlar təkcə idman tədbiri deyil, həm də ölkəmizin turizm potensialını dünyaya tanıdır və xarici qonaqların Azərbaycana marağını artırır. Yarış günlərində hotellərin qiymətlərində nəzərəçarpan artım müşahidə olunur.

Turizm eksperti Cabir Dövlətzadə Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, bu yarışlara əsasən ABŞ və Avropa ölkələrindən turistlər gəlir. Onun sözlərinə görə, tədbir dövründə xüsusən mərkəzi ərazilərdə və yarışa yaxın hotellərdə qiymət artımı gözlənilir:

“Bu artım bəzən 300 faizdən 400-500 faizədək yüksələ bilər və bazarın tələbinə uyğun olaraq formalaşır. Lakin bu, bütün hotellərə aid deyil, əsasən "Formula-1"in keçirildiyi əraziyə yaxın hotellərdə müşahidə olunur. Bu il gələn turistlərin ölkə iqtisadiyyatına ciddi töhfə verəcəyi və bunun yerli turizm sektoruna müsbət təsir göstərəcəyi gözlənilir”.

Qeyd edək ki, sentyabrın 19-21-də paytaxtımızda "Formula-1" üzrə Azərbaycan Qran-prisi baş tutacaq.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
Hotel Qiymət Formula-1 Cabir Dövlətzadə
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanlı turistlərin kruiz səyahətlərinə marağı artır

Azərbaycanlı turistlərin kruiz səyahətlərinə marağı artır

10 Sentyabr 2025 19:46
Azərbaycanlılar istirahət üçün bu ölkələri seçir

Azərbaycanlılar istirahət üçün bu ölkələri seçir

15 Avqust 2025 15:52
Azərbaycandan ən ucuz uçuş hansı istiqamətlərədir?

Azərbaycandan ən ucuz uçuş hansı istiqamətlərədir?

12 Avqust 2025 15:11
İşğaldan azad edilən ərazilərə turist axını olacaq

İşğaldan azad edilən ərazilərə turist axını olacaq

21 İyul 2025 15:44
Azərbaycana ən çox bu ölkələrdən turist gəlib

Azərbaycana ən çox bu ölkələrdən turist gəlib

19 İyul 2025 16:03
Vizalar niyə gecikir?

Vizalar niyə gecikir?

14 İyul 2025 23:25
Sosial şəbəkələrin Azərbaycan seqmentində mövcud durum
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Eminin Moskvadakı restoranları bağlandı -

10 Sentyabr 2025 22:15

“WhatsApp”ın dizaynı dəyişdi

10 Sentyabr 2025 22:04

Santuş vidalaşarkən futbolçulara bu sözləri deyibmiş

10 Sentyabr 2025 21:45

Bakıda tıxaclar niyə artıb?

10 Sentyabr 2025 21:40

Bakıda hotellərin qiyməti 5 dəfə arta bilər

10 Sentyabr 2025 21:37

Rusiya niyə "miqrant ovu"na çıxıb? -

10 Sentyabr 2025 21:32

Əlillik pensiyası almaq istəyənlərin nəzərinə

10 Sentyabr 2025 21:28

Ukraynaya edilən hücumlarda Polşa hədəf alınmayıb -

10 Sentyabr 2025 21:19

Azərbaycanda iki nazirlik birləşdiriləcək? -

10 Sentyabr 2025 21:15

Minsk qrupu heç vaxt faydalı iş görməyib -

10 Sentyabr 2025 21:02