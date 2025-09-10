Rusiya niyə "miqrant ovu"na çıxıb? - AÇIQLAMA

Rusiyada dövlətə xəyanət ittihamları ilə bağlı məhkəmə işlərinin sayı son dövrlərdə nəzərəçarpacaq dərəcədə artmaqdadır. Moskvanın Meşçanski Məhkəməsi fərdi sahibkar Sergey Derevyankonun həbsinə dair qərar çıxarıb.
Oxşar ittihamlarla avqust ayında Oleq Kuryaev və Oleq Qrannikovun həbsi təsdiqlənib, ötən həftə isə xarici universitetin 4-cü kurs tələbəsi Aleksandr Karpovets barəsində eyni maddə üzrə cinayət işi açılaraq o da təcridxanaya göndərilib. Son vaxtlar artan miqrant həbsləri fonunda elə bir təəssürat yaranır ki, Kreml hələ də “imperiya gücünü” itirmədiyini göstərməyə çalışır.
Siyasi şərhçi Asif Nərimanlı Metbuat.az-a bildirib ki, Rusiya ictimaiyyətində yaranan aqressiyanın və hədəfin məhz miqrantların seçilməsinin iki əsas səbəbi var:
“Birincisi, açıq şəkildə bəllidir və bunu Rusiya mediasında müxtəlif media qurumları və ekspertlər də dilə gətirirlər. Burada əsas məqsəd Ukrayna müharibəsinin getdiyi bir vaxtda ölkədəki miqrantların da bu müharibəyə cəlb edilməsi və canlı qüvvə itkilərinin qeyri-rusların hesabına doldurulmasıdır. Yəni bu prosesdə həm vətəndaşlığı olmayan, Rusiyada işləyən miqrantlar var ki, onların qarşısında şərt qoyulur: Ukrayna müharibəsində iştirak etsəniz, sizə vətəndaşlıq veriləcək, üstəlik pul da ödəniləcək. Lakin məlumatlara görə, Ukrayna müharibəsindən qayıtdıqdan sonra vəd olunan pullar çox vaxt verilmir. Bu, başqa bir məsələdir. Əsas odur ki, vətəndaşlığı olmayan miqrantlardan bunu tələb edirlər.
Digər tərəfdən, vətəndaş olan qeyri-ruslar da var ki, onları da məcbur edirlər hərbi qeydiyyatdan keçməyə və “Rusiyanın müdafiəsi” adı altında müharibəyə cəlb olunmağa. Onları tutub bəzən təcridxanada saxlayırlar. Hətta məlumatlar var ki, bu şərtləri qəbul etməyənlər ölkədən deportasiya ilə təhdid olunurlar, müxtəlif cinayətlərin üzərlərinə qoyulacağı ilə qorxudulurlar. Yəni əsas səbəblərdən biri budur. Belə görünür ki, miqrantlara qarşı olan bu aqressiyanın əsas səbəbi müharibə ilə bağlıdır”.
Asif Nərimanlının fikrincə, miqrantlara təzyiqin ikinci əsas səbəbi cəmiyyətdəki narazılıqları fərqli istiqamətə yönəltmək və Rusiyanın mövcud problemlərinin günahını miqrantlarda göstərməkdir:
“Ukrayna müharibəsi başladıqdan sonra Rusiya həm müharibə aparır, həm də ciddi iqtisadi problemlərlə üzləşib. Bütün hallarda bu problemlər açıq şəkildə görünməsə də, səbəbi odur ki, ölkə totalitar sistemlə idarə olunur və hər cür etiraz polis gücü ilə yatırılır. İndiki müharibə şəraitində istənilən etiraz “vətənə xəyanət” kimi qiymətləndirilə bilər. Buna baxmayaraq, ictimaiyyətdə gizli narazılıq mövcuddur. Rusiya hakimiyyəti isə bu narazılığı fərqli istiqamətə yönəltməyə çalışır. Bu yanaşma sosial mühəndislik adlanır.
Belə ki, miqrantlara qarşı hücumların artırılması, rus şovinizminin qeyri-ruslara yönəldilməsi ilə həm cəmiyyətin etiraz potensialı fərqli istiqamətə yönəldilir, həm də hakimiyyətə qarşı narazılıq zəiflədilir. Bu yolla hakimiyyət ictimai aqressiyanı üzərindən yayındırmağa və başqa hədəfə yönəltməyə çalışır. Mənim fikrimcə, əsas səbəb budur”.
Analitik qeyd edib ki, miqrantların ölkədən çıxarılması və onlara qarşı hücumlar Rusiya iqtisadiyyatına ziyandır, çünki onlar ölkədə əsas işçi qüvvəsini təşkil edirlər. Lakin hazırkı şəraitdə, müharibə iqtisadiyyatına keçən Rusiya üçün bu addım daha sərfəli hesab olunur.
Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az