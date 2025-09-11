Məktəblərdə 1 həftə dərs olmayacaq? - RƏSMİ CAVAB

“Formula 1 yarışları ilə əlaqədar bütün təhsil müəssisələrində dərslərin bir həftə olmaması barədə heç bir şey yoxdur”.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair keçirilən brifinqdə deyib.
Nazir bildirib ki, bu hal sadəcə Formula 1-ə yaxın ərazilərdə yerləşən məktəblərdə keçərli ola bilər. Ənənəvi olaraq, 6 nömrəli, 132-134 saylı məktəblərdə bir həftəlik dərslər onlayn keçirilə bilər: "Amma bu barədə əlavə açıqlama veriləcək".
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az