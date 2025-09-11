Pensiya yaşı çatan müəllim bu halda işdən çıxarılmır

“Pensiya yaşı çatan ibtidai sinif müəllimlərinə sertifikatlaşdırmada iştirak etmək təklif olunub. Əgər müraciət etsələr, 65 yaşdan sonra 4-cü sinfə qədər məktəbdə qalmalarına baxılır. Amma yox əgər müraciət etmirlərsə, 65 yaşı olan kimi uzaqlaşdırılırlar”.
Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu elm və təhsil naziri Emin Əmrullayev yeni tədris ilinə dair keçirilən brifinqdə deyib.
Nazir əlavə edib ki, sertifikatlaşdırmadan keçməyən müəllimlərlə bağlı ümumiyyətlə müzakirə aparılmır:
"Hətta keçmiş müəllimi belə saxlamamaq ixtiyarımız var".
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az