​“Bavariya” “Hamburq”u darmadağın etdi

00:15 14 Sentyabr 2025
“Bavariya” klubu Bundesliqanın üçüncü turunda Münxendə “Hamburq”u qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşdə “Bavariya” qonaqların qapısından beş cavabsız top keçirib. Münxenlilər ilk hissədə dörd dəfə fərqləniblər. Oyunda hesabı 3-cü dəqiqədə Serge Qnabri açıb. Bu qoldan altı dəqiə sonra Aleksandar Pavloviç hesab arasındakı fərqi iki topa çatdırıb. Matçın 26-cı dəqiqəsində Harri Keyn 11 metrlik cərimə zərbəsini dəqiq yerinə yetirib. Üç dəqiqə sonra Luis Dias ilk hissədə son nöqtəni qoyub - 4:0.

Fasilədən sonra - 62-ci dəqiqədə Harri Keyn özünün ikinci, komandasının beşinci qolunu rəsmiləşdirib - 5:0.

Xatırladaq ki, bu gün daha bir neçə oyun keçirilib. “Borussiya” klubu səfərdə “Haydenhaym” üzərində 2:0 hesabı ilə qələbələ qazanıb. “Köln” çətin “Volfsburq” səfərində heç-heçə edib - 3:3. Paytaxt təmsilçisi “Union Berlin” öz meydanında “Hoffenhaym”a məğlub olub - 2:4. “Leyptsiq” səfərdə “Mayns” üzərində minimal hesablı qələbə qazanıb - 1:0. “Frayburq” isə doğma divarlar arasında “Ştutqart”a 3:1 hesabı ilə qalib gəlib.

Bundesliqanın üçüncü turuna bazar günü oynanılaycaq “St Pauli” - “Ausqburq” və “Mönxenqladbax” - “Bremen” görüşləri ilə yekun vurulacaq.

Xatırladaq ki, üçüncü turun ilk görüşündə Leverkuzenin “Bayer” komandası öz meydanında Frankfurtun “Ayntraxt” klubunu məğlub edib - 3:1.

