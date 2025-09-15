​Sentyabrın 16-nın havası açıqlandı - Yağış, şimşək

​Sentyabrın 16-nın havası açıqlandı -
12:54 15 Sentyabr 2025
459 Ölkə
Metbuat.az
A- A+

Sentyabrın 16-da Azərbaycanda havanın yağışlı olacağı gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın buludlu olacağı, arabir tutulacağı gözlənilir. Əsasən səhər və axşam bəzi yerlərdə qısamüddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Şimal-şərq küləyi gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq.

Havanın temperaturu gecə 16-19, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 769 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 70-75 %, gündüz 55-60 % olacaq.

Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüzdən bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda qısamüddətli leysan xarakterli olacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək.

Havanın temperaturu gecə 15-18, gündüz 19-24, dağlarda gecə 2-7, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

ICESCO-nun Baş direktoru "Dostluq" ordeni ilə təltif edilib

ICESCO-nun Baş direktoru "Dostluq" ordeni ilə təltif edilib

15 Sentyabr 2025 15:16
Yağıntılı hava bu tarixə kimi davam edəcək

Yağıntılı hava bu tarixə kimi davam edəcək

15 Sentyabr 2025 14:52
Bu şəxslər 2500 manatadək cərimənə bilər

Bu şəxslər 2500 manatadək cərimənə bilər

15 Sentyabr 2025 14:31
Bakıda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanıldı

Bakıda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanıldı

15 Sentyabr 2025 14:06
Dərman qiymətləri ilə bağlı qanuna dəyişiklik ediləcək

Dərman qiymətləri ilə bağlı qanuna dəyişiklik ediləcək

15 Sentyabr 2025 12:27
Sel və daşqınlar niyə artır?

Sel və daşqınlar niyə artır?

15 Sentyabr 2025 12:25
Rusiyada sosial şəbəkələrə nəzarət təşəbbüsləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

ICESCO-nun Baş direktoru "Dostluq" ordeni ilə təltif edilib

15 Sentyabr 2025 15:16

Pensiya və müavinət alanlara güzəştlər olunur

15 Sentyabr 2025 15:04

Yağıntılı hava bu tarixə kimi davam edəcək

15 Sentyabr 2025 14:52

Bu şəxslər 2500 manatadək cərimənə bilər

15 Sentyabr 2025 14:31

Bakıda silsilə oğurluqlar edən şəxs saxlanıldı

15 Sentyabr 2025 14:06

Zakir Həsənov Türkiyənin Baş Qərargah rəisini qəbul etdi -

15 Sentyabr 2025 13:19

​Sentyabrın 16-nın havası açıqlandı -

15 Sentyabr 2025 12:54

Xankəndi, Ağdərə və Xocalıda Bilik Günü qeyd olundu -

15 Sentyabr 2025 12:52

Məhəmməd Mirzəliyə hökm oxundu

15 Sentyabr 2025 12:34

Dərman qiymətləri ilə bağlı qanuna dəyişiklik ediləcək

15 Sentyabr 2025 12:27