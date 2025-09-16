​"Qalatasaray"ın istədiyi ulduz futbolçu qərarını verdi

​"Qalatasaray"ın istədiyi ulduz futbolçu qərarını verdi
10:43 16 Sentyabr 2025
110 İdman
Anar Türkeş
A- A+

"Qalatasaray"la adı hallanan "Atalanta"nın futbolçusu Ademola Lookman klubdan ayrılmaq istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu “Atalanta” ilə münasibətləri pozub. İddialara görə, nigeriyalı ulduz yeni kluba transfer olmaq istəyir. “Atalanta”nın futbolçuya ultimatum verdiyi irəli sürülüb. Məlumata görə, Lookman "Atalanta" üçün oynamaq istədiyini bəyan edəcəyi təqdirdə klub onu heyətə qaytaracaq. Lakin o, bütün potensialını ortaya qoya bilməyəcəyini ifadə edərək fərdi məşqlərə davam etməyi seçərsə, heyətə daxil edilməyəcək.

Qeyd edək ki, ötən mövsüm Ademola Lookman “Atalanta” ilə 40 oyunda 20 qol və 7 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Avropa nəhəngləri ​"Qalatasaray"ın ulduzunu istəyir

Avropa nəhəngləri ​"Qalatasaray"ın ulduzunu istəyir

16 Sentyabr 2025 09:42
“Qarabağ” Liqa mərhələsində ilk oyununa çıxacaq

“Qarabağ” Liqa mərhələsində ilk oyununa çıxacaq

16 Sentyabr 2025 09:10
Millinin məşqçi postuna sürpriz namizəd -

Millinin məşqçi postuna sürpriz namizəd - FOTO

15 Sentyabr 2025 23:58
Qurban Qurbanov "Benfika" ilə matçdan danışdı

Qurban Qurbanov "Benfika" ilə matçdan danışdı

15 Sentyabr 2025 23:44
"Real" Ardanın transfer qiymətini açıqladı -

"Real" Ardanın transfer qiymətini açıqladı - Fantastik məbləğ

15 Sentyabr 2025 23:09
Klopp bu nəhəng klubu çalışdıra bilər

Klopp bu nəhəng klubu çalışdıra bilər

15 Sentyabr 2025 22:15
Fransada sosial şəbəkələrə nəzarət təşəbbüsləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Nazir Vüsal Əliyevə vəzifə verdi -

16 Sentyabr 2025 11:04

Koroğlu Rəhimov küçəsində hərəkət sxemi dəyişdirilir

16 Sentyabr 2025 11:00

Bakı–Ağstafa marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri açılır

16 Sentyabr 2025 10:56

​"Qalatasaray"ın istədiyi ulduz futbolçu qərarını verdi

16 Sentyabr 2025 10:43

Manat qarşısında kəskin bahalaşdı -

16 Sentyabr 2025 10:01

Avropa nəhəngləri ​"Qalatasaray"ın ulduzunu istəyir

16 Sentyabr 2025 09:42

“Qarabağ” Liqa mərhələsində ilk oyununa çıxacaq

16 Sentyabr 2025 09:10

Gələn il dövlət büdcəsi 42 milyard manata yaxın olacaq

16 Sentyabr 2025 01:15

Manatın 2026-cı il üçün məzənnəsi açıqlandı -

16 Sentyabr 2025 01:09

Vergi orqanlarının büdcə öhdəliyi 9 %-ə yaxın artırılır

16 Sentyabr 2025 00:58