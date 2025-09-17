Azərbaycan və Almaniya “yaşıl enerji” əməkdaşlığını genişləndirir

Almaniyanın təcrübəsi və Azərbaycanın potensialı bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar açır.
Metbuat.az xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat nazirinin müavini Səməd Bəşirli Almaniya-Azərbaycan “yaşıl enerji” əməkdaşlığı tədbirində bildirib.
O qeyd edib ki, ikitərəfli ticarət, investisiya və bərpa olunan enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi hər iki ölkə üçün strateji əhəmiyyət daşıyır:
“Almaniyanın bərpa olunan enerji texnologiyaları sahəsində təcrübəsi və Azərbaycanın günəş və külək enerjisi üzrə böyük potensialı davamlı inkişaf üçün unikal imkanlar yaradır”.
Almaniya tərəfini tədbirdə Federal İqtisadiyyat və Energetika Nazirliyinin Xarici İqtisadi Siyasət Departamentinin rəhbəri Ralf Beme təmsil edib. O, iki ölkə arasında əməkdaşlığın möhkəm iqtisadi və strateji xarakter daşıdığını, həmçinin Orta Dəhlizin Avropa və Asiya üçün əhəmiyyətini vurğulayıb. R.Beme bildirib ki, Azərbaycanın 2030-cu ilədək bərpa olunan enerji sahəsində hədəfləri Almaniya ilə əməkdaşlığın inkişafı üçün geniş imkanlar açır.
Tərəflər həmçinin “yaşıl enerji” sahəsində gələcək əməkdaşlığın konkret istiqamətlərini müzakirə ediblər.