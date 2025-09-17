Bu sürücülər cərimələnəcək?

Əksər sürücülər yolda musiqini yüksək səslə dinləyir və bu da ətrafdakı insanlarda narazılıq yaradır. Bəs avtomobildə yüksək səslə musiqi dinləyənlər cərimələnə bilər?
Nəqliyyat eksperti Rövşən Həsənov Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsində avtomobildə musiqinin yüksək səslə dinlənilməsinə görə hər hansı cəza nəzərdə tutulmayıb.
Onun sözlərinə görə, bu məsələdə yalnız ətrafdakılara mane olmamaqla bağlı tövsiyələr mövcuddur. Buna görə də Dövlət Yol Polisi əməkdaşları sürücüyə cərimə yaza bilməz.
Ekspert həmçinin “Saat 00:00-dan 07:00-a qədər yüksək səslə musiqi dinləyib ətrafdakıları narahat edən şəxslərə 150-200 manat cərimə tətbiq oluna bilər” fikrinə də aydınlıq gətirib:
“Bu, yalnız yaşayış binalarında və həyətlərdə səs-küy yaratmaqla bağlıdır. Şəhərdə hərəkət edən sürücü avtomobilində istədiyi musiqini dinləyə bilər və bu, cərimə üçün əsas deyil. Çünki avtomobil onun şəxsi əmlakıdır”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az