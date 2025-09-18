Baş nazir Qırğızıstana səfərdədir

Baş nazir Qırğızıstana səfərdədir
12:08 18 Sentyabr 2025
161 Siyasət
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv ölkələrin hökumət başçılarının görüşündə iştirak etmək üçün Qırğızıstana səfərə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstanın Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

"Manas" hava limanında Azərbaycan Baş nazirini Qırğızıstan Nazirlər Kabinetinin sədr müavini, su ehtiyatları, kənd təsərrüfatı və emal sənayesi naziri Bakıt Torobayev qarşılayıb.

Qeyd edək ki, iclasda Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistanın Baş nazirləri, Türkiyənin vitse-prezidenti, eləcə də TDT-nin baş katibi Kubanıçbek Omuraliyev iştirak edəcəklər.

İclas iştirakçıları Bişkekdə iqtisadiyyat, ticarət, investisiya, nəqliyyat, rəqəmsallaşma, energetika və kənd təsərrüfatı sahələrində əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini müzakirə edəcəklər. Həmçinin əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi üçün TDT-nin fəaliyyət mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi üzrə tədbirlər nəzərdən keçiriləcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

“Ticarət və nəqliyyat əlaqələri sürətlə inkişaf edir” -

“Ticarət və nəqliyyat əlaqələri sürətlə inkişaf edir” -Ə.Əsədov

18 Sentyabr 2025 13:43
Türkiyə Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib

Türkiyə Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib

18 Sentyabr 2025 13:34
Bişkekdə TDT baş nazirlərinin görüşü başlayıb

Bişkekdə TDT baş nazirlərinin görüşü başlayıb

18 Sentyabr 2025 13:25
Azərbaycan və Monqolustan kənd təsərrüfatında əməkdaşlıq qurur

Azərbaycan və Monqolustan kənd təsərrüfatında əməkdaşlıq qurur

18 Sentyabr 2025 13:16
Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı möhkəmlənir

Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı möhkəmlənir

18 Sentyabr 2025 12:50
Müdafiə naziri Pekində işgüzar səfərdədir

Müdafiə naziri Pekində işgüzar səfərdədir

18 Sentyabr 2025 12:46
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər üzrə İctimai Şuraya yeni üzvlər seçilib

18 Sentyabr 2025 13:49

Bu halda dərhal işə qəbul ediləcəksiniz -

18 Sentyabr 2025 13:45

“Ticarət və nəqliyyat əlaqələri sürətlə inkişaf edir” -

18 Sentyabr 2025 13:43

Türkiyə Azərbaycanı Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə təbrik edib

18 Sentyabr 2025 13:34

Bişkekdə TDT baş nazirlərinin görüşü başlayıb

18 Sentyabr 2025 13:25

AFFA “Kür-Araz” vitse-prezidentini cəzalandırıb

18 Sentyabr 2025 13:21

Azərbaycan və Monqolustan kənd təsərrüfatında əməkdaşlıq qurur

18 Sentyabr 2025 13:16

“Qarabağ” məşhur hücumçunu heyətinə qatdı

18 Sentyabr 2025 12:53

Azərbaycan-Avropa İttifaqı əməkdaşlığı möhkəmlənir

18 Sentyabr 2025 12:50

Müdafiə naziri Pekində işgüzar səfərdədir

18 Sentyabr 2025 12:46