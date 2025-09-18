Portuqaliya Azərbaycandan neft idxalını artırıb

Portuqaliya Azərbaycandan neft idxalını artırıb
14:57 18 Sentyabr 2025
133 İqtisadiyyat
Ülkər Cəlilzadə
Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycan Portuqaliyaya 714 min 269,1 ton xam neft ixrac edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, bu miqdarda məhsulun dəyəri 385 milyon 76 min ABŞ dolları təşkil edib.

İxrac olunmuş məhsulun miqdarı 2024-cü ilin 8 ayı ilə müqayisədə 3,3 % çox, dəyəri isə 12 % azdır.

Yanvar-avqust aylarında Azərbaycandan Portuqaliyaya ixrac edilən xam neftin ümumi neft ixracında payı 4,5 % olub.

Qeyd edək ki, bu ilin yanvar-avqust aylarında gömrük bəyannamələrinə əsasən, Azərbaycan 15 milyon 924 min 752,2 ton həcmində bitumlu süxurlardan alınmış xam neft və neft məhsulları ixrac edib. Azərbaycandan ixrac edilən xam neftin dəyəri 8 milyard 396 milyon 5,9 min ABŞ dolları təşkil edib.

Hesabat dövründə Azərbaycan xarici ölkələrlə 32 milyard 118 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Xarici ticarət dövriyyəsinin 17 milyard 65 milyon ABŞ dolları ixracın, 15 milyard 53 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb.

