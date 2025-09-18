Tələbələr ən çox bu peşələri seçirlər - Rəsmi

Tələbələr ən çox bu peşələri seçirlər -
17:15 18 Sentyabr 2025
143 Gündəm
Gülbəniz Hüseynli
A- A+

22 iyul-13 sentyabr tarixlərini əhatə edən 2025/2026-cı tədris ili üzrə peşə təhsil müəssisələrinə tələbə qəbulu 27021 nəfərin qəbul olunması ilə başa çatıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib. Qəbul olunan tələbələrin 84%-i dövlət sifarişi əsasında, 16%-i isə ödənişli əsaslarla təhsil almağa başlayıb.

2025/2026-cı tədris ili üzrə tələbə qəbulu 78 peşə təhsili müəssisəsində 152 ixtisas üzrə aparılıb. Bu il peşə təhsili müəssisələrinə qəbul olanların 39%-ni qadınlar təşkil edir. Müraciət edənlərin orta yaşı 21, ən aşağı yaş 13, ən yüksək yaş isə 78 olub. Dual peşə təhsili proqramı üzrə 1777 nəfər, yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsi üzrə isə 2590 nəfər qəbul olunub. Həmçinin, 65 nəfər ali təhsilli, 298 nəfər orta ixtisas təhsilli şəxs, 84 nəfər xarici vətəndaş peşə təhsili müəssisələrinə qəbul olunub.

2025-2026-cı tədris ilində 10 yeni ixtisasın tədrisinə start verilib. Hazırlıq işləri çərçivəsində texniki və yüksək texniki peşə təhsili səviyyələrində təhsil proqramlarında yeniliklər və müvafiq dəyişikliklər tətbiq olunub. Həmçinin cari tədris ili üçün tələbələrin bilik səviyyəsinin artırılmasına dəstək məqsədilə 72 adda dərslik çap olunub. Buraya müəlliflərimiz tərəfindən hazırlanmış, eyni zamanda xarici dildən azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş dərsliklər daxildir.

Əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq, tələbələr arasında ən çox seçilən aşpazlıq, mühasibat uçotu, kompüter şəbəkələri və şəbəkə inzibatçılığı, əməliyyatçı-mühasib, bərbər-vizajist-manikürçü, qrafik dizayn, avtomobil üzrə elektrik, veb dizayn və proqram təminatı, kompüterlərin təmiri və xidməti üzrə texnik, eləcə də veb dizayner və proqram təminatçısı ixtisasları olub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

"Qeyri-neft sektorunda ciddi geriləmə müşahidə olunur" -

"Qeyri-neft sektorunda ciddi geriləmə müşahidə olunur" -Millət vəkili

17 Sentyabr 2025 16:42
"Azərbaycanla sərhədə getməyin" -

"Azərbaycanla sərhədə getməyin" - Qəribə xəbərdarlıq

17 Sentyabr 2025 14:01
Maaşlardan gəlir vergisi tutulacaq?

Maaşlardan gəlir vergisi tutulacaq?

16 Sentyabr 2025 22:51
"Vüsal 300" həbs edilib

"Vüsal 300" həbs edilib

15 Sentyabr 2025 16:36
Məhəmməd Mirzəliyə hökm oxundu

Məhəmməd Mirzəliyə hökm oxundu

15 Sentyabr 2025 12:34
AZAL turizm gününə özəl endirim kampaniyası elan edir

AZAL turizm gününə özəl endirim kampaniyası elan edir

15 Sentyabr 2025 12:17
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Sentyabrın 19-da qaz kəsiləcək -

18 Sentyabr 2025 18:17

Tələbələr ən çox bu peşələri seçirlər -

18 Sentyabr 2025 17:15

Bitcoin yenidən bahalaşır -

18 Sentyabr 2025 17:05

Azərbaycan bu ölkəyə armud satışını 10 dəfə artırıb

18 Sentyabr 2025 16:36

Azərbaycanda güclü külək gözlənilir -

18 Sentyabr 2025 16:32

Azərbaycan ABŞ və Çindən albalı idxalını bərpa edib

18 Sentyabr 2025 16:29

Azərbaycan Tunisə neft ixracını azaldıb

18 Sentyabr 2025 16:23

“Maaşlar artmasa, bu biznes dövriyyəsini azaldacaq” -

18 Sentyabr 2025 16:00

Azərbaycanda bərpa olunan enerjiyə 600 milyon dollar investisiya yatırılıb

18 Sentyabr 2025 15:32

“Separatçı liderlərin həbsi Azərbaycanın daxili işidir” -

18 Sentyabr 2025 15:30