"Monako" darmadağın oldu, "Bayer" heç-heçə etdi - ÇL

"Monako" darmadağın oldu, "Bayer" heç-heçə etdi -
22:49 18 Sentyabr 2025
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində növbəti oyunlar baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Brügge" "Monako" ilə, "Kopenhagen" "Bayer Leverkuzen"lə qarşılaşıb.

"Kopenhagen" - "Bayer Leverkuzen" qarşılaşması azərbaycanlı futbolsevərlərin daha çox diqqət mərkəzində olub. Buna səbəb oyunu Azərbaycanın FIFA referisi Əliyar Ağayevin idarə etməsi və "Kopenhagen"in Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsinin növbəti turunda "Qarabağ" ilə qarşılaşacağıdır.

Matç 2-2 hesabı ilə yekunlaşıb. "Brügge" - "Monako" matçı isə 4-1 hesabı ilə yekunlaşıb.

