Azərbaycanda iş rejimi dəyişəcək?

Azərbaycanda 4 günlük iş həftəsinə keçidlə bağlı mövzu zaman-zaman gündəmə gəlir. Dünyanın müxtəlif ölkələrində bu model sınaqdan keçirilir. Bəs Azərbaycanda 4 günlük iş həftəsinə keçid mümkündür? Əgər belə bir addım atılarsa, bu, əməkhaqqına necə təsir göstərə bilər?
İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli Metbuat.az-a açıqlamasında bildirib ki, dünyada bu məsələ əsasən işçi qüvvəsi çatışmayan ölkələrdə aktualdır:
“Belə ölkələrdə doğum səviyyəsi aşağıdır, işçi qüvvəsinə tələbat böyükdür, işsizlik çox aşağıdır və sosial haqlar yüksəkdir. Bundan əlavə, həmin ölkələrdə özəl sektorda çalışanların sayı çoxdur, bu da prosesin daha rahat həyata keçirilməsinə şərait yaradır”.
N.Cəfərlinin sözlərinə görə, Azərbaycanda bu modelin tətbiqi xeyli çətin görünür:
“Çünki bizdə ən çox iş yerləri təhsil sahəsindədir. Məsələn, təhsildə dörd günlük iş rejimi necə olacaq? Yaxud da hazırda təqribən 900 minə yaxın insan büdcə təşkilatlarında çalışır. Onların işə gəlmə-gedişi hansı məntiqlə tənzimlənəcək? Dövlət sektorunda, məsələn, nazirliklərdə və dövlət komitələrində bunu tətbiq etmək mümkündür. Amma polis, müəllim, səhiyyə işçiləri kimi sahələrdə bu, çox çətin olar. Özəl sektorda isə vəziyyət daha mürəkkəbdir. Məsələn, kafe və restoranlarda dörd günlük iş müqavilələri bağlanacaqsa, amma yeddi gün işləyəcəklərsə, növbəti üç gün üçün əlavə işçi götürülməli olacaq. Bu isə nəticədə maaşların azalmasına gətirib çıxara bilər. Yəni Azərbaycan reallığında dörd günlük iş rejiminin tətbiqi o qədər də asan deyil”.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az