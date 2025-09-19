Putin Qərbin qətiyyətini sınayır - Kallas

Estoniyanın hava məkanının Rusiya təyyarələri tərəfindən pozulması təhlükəli təxribatdır.
Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa İttifaqının Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Kaja Kallas belə açıqlama verib. O Rusiyanın davranışlarını tənqid edib. Avropa İttifaqının Estoniya ilə həmrəyliyini vurğulayan Kallas bildirib ki, Rusiya Avropa Birliyinin hava məkanını pozmasını hallarını intensivləşdirib. Kaja Kallasın sözlərinə görə, Rusiyanın davranışları regionda gərginliyin daha da artmasına səbəb olub.
Kallas, “Putin Qərbin qətiyyətini sınayır. Biz zəiflik göstərməməliyik” - deyə bildirib.