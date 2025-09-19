Trampın Ukrayna ilə bağlı emosional mövqeyi başa düşüləndir - Peskov

Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov ABŞ Prezidenti Donald Trampın rusiyalı həmkarı Vladimir Putinin onu məyus etməsi ilə bağlı açıqlamasına münasibət bildirib.
Metbuat.az xəbər verir ki, Peskov bəyan edib ki, Trampın Ukraynada sülhün əldə olunması ilə bağlı emosional mövqeyi başa düşüləndir. Peskov Trampın Ukrayna böhranının həlli istiqamətində səylərini davam etdirdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə, Putin də diplomatiya yolu ilə sülhün əldə edilməsinə sadiqdir və bu istiqamətdə çox işlər həyata keçirir.
Peskov, Kiyev rejimi və Avropa ölkələrinin münaqişənin davam etməsi üçün əllərindən gələni etdiklərini iddia edib.