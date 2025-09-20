DSX-də hərbçilər üçün yeni mənzillər istifadəyə verilib

DSX-də hərbçilər üçün yeni mənzillər istifadəyə verilib
10:19 20 Sentyabr 2025
135 Hərbi
Ülkər Cəlilzadə
Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) “N” saylı hərbi hissəsində yeni inşa olunan xidməti yaşayış kompleksinin açılışı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, kompleks 3 yeddimərtəbəli, 8 girişli və 2 ikimərtəbəli, 6 girişli yaşayış binasından ibarətdir. Ümumilikdə 270 mənzil zabit, gizir və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuların istifadəsinə verilib.

Müasir standartlara uyğun inşa olunan binalar su, elektrik, lift və mərkəzləşdirilmiş istilik sistemi ilə təchiz edilib. Mənzillər mətbəx avadanlığı və sanitar qovşaq ləvazimatları ilə təmin olunub. Kompleksin ərazisində park və idman meydançası salınıb, yaşıllaşdırma işləri aparılıb, asfalt örtük döşənib.

Açılışda çıxış edən DSX rəisi general-polkovnik Elçin Quliyev hərbi qulluqçulara yeni mənzillərin orderlərini təqdim edib, yaradılan şəraitlə tanış olub. Sakinlər onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıqlarını ifadə ediblər.

Mərasim xatirə fotoşəkillərinin çəkilməsi ilə yekunlaşıb.

