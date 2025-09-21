Əhmədzadə Bakıda harada saxlanılır? - DETALLAR

Əhmədzadə Bakıda harada saxlanılır? -
23:48 21 Sentyabr 2025
484 Gündəm
Metbuat.az
A- A+

İki gün öncəyə qədər ən yüksək həyat tərzi, oliqarx dəbdəbəsi ilə yaşayan Adnan Əhmədzadə indi Bakıda həbsxanadadır.

Metbuat.az musavat.com-a istinadən xəbər verir ki, onun barəsində cinayət işini Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti apardığına görə, Əhmədzadənin istintaq müddətində saxlanma yeri də ölkənin ən etibarlı müəssisəsi sayılan DTX təcridxanasıdır.

Xatırladaq ki, hazırda məhkəməsi aparılan erməni separatçıları və qondarma rejimin rəhbərləri də həmin təcridxanada saxlanılırlar. DTX təcridxanası həm də şəraiti ilə seçilir, müsbət mənada digər müəssisələrdən fərqlənir. Zirzəmi deyil, dəniz havası ilə zəngindir. Doğrudur, uzun illər bahalı restoranların təamlarına alışmış, hər addımı lüks və israfçılıqla dolu olan Adnan Əhmədzadə üçün həbsxana ölümdən əvvəlki stansiya sayıla bilər. Amma indi o, istəsə də, istəməsə də, bu taleyə dözməli, həbsxananın qaydaları ilə barışmalıdır.

Lüks həyatdan zindana

Əhmədzadənin sosial media hesabları illərlə təmtəraqlı qəbulların, səyahətlərin, zəngin həyatın, məşhur futbolçular və məşqçilərlə çəkilmiş fotoların nümayiş yeri idi. Onun və həyat yoldaşı, Qazaxlı qızı Gülsəfa Cəfərovanın (Əhmədzadə) paylaşdıqları bəzən cəmiyyətə sanki “acıq” vermək kimi görünürdü. İndi isə vəziyyət dəyişib: Gülsəfa xanım artıq dini ayələr paylaşır, hər ikisinin səhifələri isə dəfələrlə azaldılmış, “korrektə” olunmuş paylaşımlarla doludur.

Cinayət işində ittihamlar

Musavat.com-un ölkədə ilk dəfə xəbər verdiyi kimi, Adnan Əhmədzadə Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyini təhdid edən əməllərdə, Bakı neftinə kənar maddələr qatılması təxribatında və bir sıra mənimsəmə faktlarında ittiham olunur. Bu iddiaların bir çoxu artıq məhkəmə qərarları ilə təsdiqlənib. Onun barəsində 4 aylıq həbs-qətimkan tədbiri seçilib.

Bəzi iddialara görə, Əhmədzadə Rusiya kəşfiyyatının toruna düşüb və dövlətə xəyanət sayılacaq əməllərə yol verib. Onun Rusiya neftinin qaçaq satışında, "Putinçi treyderlər"lə ortaq olmasında iştirak etdiyi bildirilir. Bütün bunlar hələlik istintaq mərhələsindədir və yaxın günlərdə detalları aydınlaşacaq.

Qeyd edək ki, Azərbaycanla Rusiyanın münasibətlərinin pisləşdiyi bir vaxtda, məhz Rusiyaya işləməkdə (hələlik rəsmiləşməyib) ittiham olunan ilk böyük iş adamının həbs olunması da təsadüfi görünmür. “Adnan işi” çərçivəsində başqa şəxslərin də saxlanıldığı məlumdur. Musavat.com həmin şəxslərin bəzilərinin adını bilir, amma məhkəmə qərarı olmadığından onların adlarını açıqlamır. Çünki mümkündür ki, onların heç bir günahı olmayacaq və azadlığa buraxılacaqlar.

DTX təcridxanasında gündəlik həyat

Bir zamanlar DTX təcridxanasında saxlanılmış jurnalistlərdən biri Musavat.com-a bildirib ki, müəssisədə yemək keyfiyyətli olur. Görüş otaqları işıqlı və müasir, kitabxanaları mükəmməldir. Rejim sərtdir - istintaq altında olan dustaqların bir - biri ilə görüşü imkansızdır. Yeməkləri keyfiyyətli olsa da, menyü heç də Əhmədzadənin öyrəşdiyi bahalı mətbəxə uyğun deyil. Həftədə bir dəfə yaxınlarından ərzaq və sair lazımi əşyalar xüsusi yoxlamadan sonra qəbul edilir. Həftəsi tamam olmadığlna görə, “neft kralı”nın qarşısında indilik həbsxana yeməkləri var və başqa seçim yoxdur: yesə də odur, yeməsə də…

Nəticə: simvolik düşüş

Adnan Əhmədzadənin həbsi sadəcə bir iş adamının taleyi deyil, həm də oliqarx həyatının Azərbaycanda sonunun simvoludur. Dünənki dəbdəbə, zənginlik nümayişi indi DTX təcridxanasında sadə yeməklərlə, ciddi nəzarət və təcridlə əvəzlənib. Əhmədzadə indi 4 ay müddətində istintaq təcridxanasında qalmalı, dövlətə qarşı əməllərin hüquqi nəticələri ilə üz-üzə dayanmalıdır.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Əhmədzadənin xanımı paylaşım etdi -

Əhmədzadənin xanımı paylaşım etdi - FOTO

21 Sentyabr 2025 10:53
Adnan Əhmədzadənin arxasında kim var?

Adnan Əhmədzadənin arxasında kim var?

20 Sentyabr 2025 23:49
Adnan Əhmədzadə belə həbs edilibmiş

Adnan Əhmədzadə belə həbs edilibmiş

20 Sentyabr 2025 18:17
Bu gün Neftçilər günüdür

Bu gün Neftçilər günüdür

20 Sentyabr 2025 09:53
XİN bəyanat yaydı

XİN bəyanat yaydı

20 Sentyabr 2025 09:46
Adnan Əhmədzadənin həbs xəbəri yayıldı

Adnan Əhmədzadənin həbs xəbəri yayıldı

20 Sentyabr 2025 00:56
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Tramp Venesuelanı hədələdi, Maduro səfərbərliyə çağırdı

22 Sentyabr 2025 00:45

Qəzzada həlak olanların sayı açıqlandı

22 Sentyabr 2025 00:30

"Arsenal" son dəqiqə məğlubiyyətdən "canını qurtardı"

22 Sentyabr 2025 00:12

SOCAR-da yüksək vəzifəyə təyinat

21 Sentyabr 2025 23:59

Əhmədzadə Bakıda harada saxlanılır? -

21 Sentyabr 2025 23:48

Daha üç ölkə Fələstini müstəqil dövlət kimi tanıdı -

21 Sentyabr 2025 23:35

Çində yeni virus qorxusu:

21 Sentyabr 2025 23:30

Ərdoğan ABŞ-yə gedib

21 Sentyabr 2025 23:03

Misli Premyer Liqası: "Qarabağ" və “Neftçi” qələbə qazandı

21 Sentyabr 2025 22:24

Bu ilin ikinci Günəş tutulması başladı

21 Sentyabr 2025 21:33