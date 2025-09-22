Qobustanda Aqrar Biznes Festivalı və toxum yarmarkası keçirilib

Qobustanda Aqrar Biznes Festivalı və toxum yarmarkası keçirilib
14:21 22 Sentyabr 2025
210 Ölkə
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Qobustan rayonunda Aqrar Biznes Festivalı və toxum sərgi-satış yarmarkası keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Aqrar Biznes Festivalı və toxum sərgi-satış yarmarkası nazirliyinin Aqrar İnnovasiya Mərkəzi, Rayon İcra Hakimiyyəti və Aqrar Xidmətlər Agentliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub.

Festival fermerlərin keyfiyyətli toxum materialları ilə təmin edilməsinə, bölgədə kənd təsərrüfatı istehsalının səmərəliliyinin artırılmasına və aqrar sahədə davamlı inkişafın təşviqinə xidmət edir.

Yarmarkada Dağlıq Şirvan iqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən toxum istehsalçıları, eləcə də dövlət qurumları və özəl şirkətlərin nümayəndələri iştirak ediblər. Yarmarka çərçivəsində Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən yaradılan vahid stenddə ölkənin müxtəlif bölgələri üçün sertifikatlaşdırılmış və rayonlaşdırılmış toxum nümunələri nümayiş etdirilib, mütəxəssislər tərəfindən fermerlərin diqqətinə torpaq və iqlim xüsusiyyətlərinə uyğun toxumların seçilməsinin əhəmiyyəti çatdırılıb.

Bildirilib ki, bu bölgə üzrə "Lider", "Ləyaqətli-80", "Yubiley-90", "Gaudio", "Maurizio", "Lucilla" yumşaq buğda sortları, eləcə də "İdra", "Dəyanətli" və "Finola" arpa sortlarının istifadəsi məqsədəuyğundur. Qeyd olunub ki, bu toxumlar yüksək məhsuldarlıq potensialı ilə yanaşı, bölgənin aqroiqlim şəraitinə uyğunlaşma qabiliyyəti ilə seçilir və bu da fermerlərin daha sabit və qənaətbəxş nəticələr əldə etməsinə imkan yaradır.

Fermerlərə müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkilərinin sertifikatlı toxumları təqdim olunmaqla yanaşı, əkin üçün düzgün sort seçiminin məhsuldarlığa təsiri, aqrotexniki qulluq qaydaları və torpaq-iqlim xüsusiyyətlərinə uyğun toxum istifadəsi barədə ətraflı məlumat verilib.

Həmçinin, festival çərçivəsində fermerlərə "Dənli bitkilərin əkin qabağı mühafizəsi qaydaları" mövzusunda təlim keçilib. Təlim zamanı düzgün toxum hazırlığı və əkindən öncə profilaktik tədbirlərin görülməsi və məhsul itkisinin əhəmiyyətli dərəcədə təsiri barədə məlumat verilib.

Tədbir iştirakçıları sərgi stendlərinə baxış keçirərək təqdim olunan toxum sortları və müxtəlif aqrar məhsullarla tanış olublar. Fermerlərə dövlət dəstəyi, subsidiyalar, yeni əkinçilik texnologiyaları barədə geniş məlumat verilib.

Qeyd edək ki, Qobustanda təşkil olunan bu yarmarka ölkənin müxtəlif bölgələrində keçirilən toxum sərgi-satış tədbirlərinin davamıdır və cari ildə 10-dan artıq rayonda belə tədbirin reallaşdırılması planlaşdırılır.

