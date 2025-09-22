2024-cü ildə tranzit yükdaşımalar artıb

2024-cü ildə ölkədə tranzit yükdaşımaların həcmi 14,5 milyon tona çatıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzi məlumat yayıb.
Hesablamalara görə, Azərbaycan ərazisindən keçən nəqliyyat dəhlizləri üzrə tranzit daşımaların həcmi 2023-cü illə müqayisədə 21,8% artıb. Bu, 2023-cü ildəki göstəricidən 8,4% çoxdur və 2019-cu ilin göstəricisini isə 2,5 dəfə üstələyir.
2023-cü illə müqayisədə avtomobil daşımalarının həcmi 11%, dəmir yolu daşımalarının həcmi 6%, hava daşımalarının həcmi isə 12% artıb.
Xüsusilə, dəmir yolu ilə tranzit yükdaşımaların həcmi 2022-ci ildə 7,4 milyon ton təşkil etdiyi halda, 2023-cü ildə 6,7 milyon tona enib, 2024-cü ildə isə 7,0 milyon tona yüksələrək 2023-cü illə müqayisədə 5,6% artım nümayiş etdirib. Avtomobil daşımalarının həcmi 2022-ci ildə 4,3 milyon tondan 2024-cü ildə 7,2 milyon tona qədər yüksələrək 10,5% artıb. Hava daşımaları isə 2022 və 2024-cü illərdə 0,3 milyon ton təşkil edib, 2023-cü ildə isə kiçik azalma ilə 0,2 milyon tona enib; ümumilikdə 2024-cü ilə qədər hava daşımalarında 25,6% artım qeydə alınıb.