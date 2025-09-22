Sumqayıtda Üzeyir Hacıbəyli 140 illiyinə həsr olunmuş konsert keçirilib

Sumqayıtda Üzeyir Hacıbəyli 140 illiyinə həsr olunmuş konsert keçirilib
18:15 22 Sentyabr 2025
180 Mədəniyyət
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Abşeron-Xızı Regional Mədəniyyət İdarəsinin təşkilatçılığı ilə Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyinə həsr olunmuş “Üzeyir Hacıbəyli və musiqi mirası” adlı konsert Sumqayıtda baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Üzeyir Hacıbəyli XVII Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində keçirilən tədbirdə Regional Kamera Orkestri, Xırdalan Musiqi Məktəbinin Xalq çalğı alətləri orkestri və Sumqayıt Dövlət Dram Teatrının kollektivi çıxış edib.

Konsertdə bəstəkarın əsərləri, milli rəqslər və bədii kompozisiyalar təqdim olunub, proqram tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyi silsilə tədbirlərlə qeyd olunub

Üzeyir Hacıbəylinin 140 illiyi silsilə tədbirlərlə qeyd olunub

22 Sentyabr 2025 17:49
Anım Günü ilə əlaqədar sənədli filmlər təqdim olunacaq

Anım Günü ilə əlaqədar sənədli filmlər təqdim olunacaq

22 Sentyabr 2025 14:43
Azərbaycanın İsrailə görə "Avroviziya"da iştirakdan imtinası ilə bağlı xəbərlər feykdir

Azərbaycanın İsrailə görə "Avroviziya"da iştirakdan imtinası ilə bağlı xəbərlər feykdir

21 Sentyabr 2025 18:48
İçərişəhərdə Cənubi Qafqazın ən böyük Kvest Çempionatı keçirildi

İçərişəhərdə Cənubi Qafqazın ən böyük Kvest Çempionatı keçirildi

19 Sentyabr 2025 20:34
Kiçik Mərdəkan qəsri bərpa edilir -

Kiçik Mərdəkan qəsri bərpa edilir -Fotolar

17 Sentyabr 2025 15:12
“Tağıyev: Sona” filmi oktyabrda kinoteatrlarda nümayiş olunacaq

“Tağıyev: Sona” filmi oktyabrda kinoteatrlarda nümayiş olunacaq

16 Sentyabr 2025 19:01
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bakının bu ərazisi yenidən qurulur -

22 Sentyabr 2025 20:35

Ceyhun Bayramov Kaya Kallasla fikir mübadiləsi apardı

22 Sentyabr 2025 20:25

Alonso Arda ilə Bellinqhem barəsində seçim etdi

22 Sentyabr 2025 20:14

Azərbaycanda zinət əşyaları bahalaşır? -

22 Sentyabr 2025 19:53

Möcüzə yaşayacaq 5 bürc -

22 Sentyabr 2025 19:43

Süni intellektin qaranlıq üzü:

22 Sentyabr 2025 19:40

Quru sərhədlər nə vaxt açılacaq?

22 Sentyabr 2025 19:35

Nəqliyyatdakı yeni sistem bu problemləri həll edəcək

22 Sentyabr 2025 19:28

Ərdoğan Fələstinlə bağlı çağırış etdi

22 Sentyabr 2025 19:17

“INMerge” İnnovasiya Sammiti Qırmızı Ürəklər Fondunu sosial tərəfdaş elan etdi

22 Sentyabr 2025 19:14