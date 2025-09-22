Əhmədzadənin həyat yoldaşı kimdir? - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, “Caspian Logistics Solutions” şirkətinin rəhbəri, SOCAR-ın keçmiş top-meneceri Adnan Əhmədzadə Bakıda saxlanılıb və onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.
Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, Adnan Əhmədzadənin həbsindən sonra özündən 14 yaş kiçik olan ikinci həyat yoldaşı Gülsəfa Cəfərova diqqət mərkəzinə düşüb. Belə ki, dünənə qədər dəbdəbəli həyat tərzi keçirməsini və ən müasir geyim tərzini sosial şəbəkədə nümayiş etdirən G.Cəfərova indi dini mövzularda və Qurandan paylaşdığı ayələrlə gündəmdədir.
Qeyd edək ki, onun haqqında açıq mənbələrdə məlumat o qədər də çox deyil. Mətbuatda müxtəlif vaxtlarda yayılan məlumata görə, Gülsəfa Cəfərova 1992-ci ildə anadan olub. O, hüquqşünas Osman Cəfərovun qızıdır. Osman Cəfərov 1952-ci il fevralın 4-də Qazaxda anadan olub, 23 avqust 2022-ci ildə dünyasını dəyişib.
Təhsilini İngiltərədə alan Gülsəfa elə orada Adnan Əhmədzadə ilə tanış olub.