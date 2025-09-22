Əhmədzadənin həyat yoldaşı kimdir? - FOTO

Əhmədzadənin həyat yoldaşı kimdir? -
23:33 22 Sentyabr 2025
791 Gündəm
Metbuat.az
A- A+

Xəbər verdiyimiz kimi, “Caspian Logistics Solutions” şirkətinin rəhbəri, SOCAR-ın keçmiş top-meneceri Adnan Əhmədzadə Bakıda saxlanılıb və onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, Adnan Əhmədzadənin həbsindən sonra özündən 14 yaş kiçik olan ikinci həyat yoldaşı Gülsəfa Cəfərova diqqət mərkəzinə düşüb. Belə ki, dünənə qədər dəbdəbəli həyat tərzi keçirməsini və ən müasir geyim tərzini sosial şəbəkədə nümayiş etdirən G.Cəfərova indi dini mövzularda və Qurandan paylaşdığı ayələrlə gündəmdədir.

Qeyd edək ki, onun haqqında açıq mənbələrdə məlumat o qədər də çox deyil. Mətbuatda müxtəlif vaxtlarda yayılan məlumata görə, Gülsəfa Cəfərova 1992-ci ildə anadan olub. O, hüquqşünas Osman Cəfərovun qızıdır. Osman Cəfərov 1952-ci il fevralın 4-də Qazaxda anadan olub, 23 avqust 2022-ci ildə dünyasını dəyişib.

Təhsilini İngiltərədə alan Gülsəfa elə orada Adnan Əhmədzadə ilə tanış olub.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Süni intellektin qaranlıq üzü:

Süni intellektin qaranlıq üzü: Gerçəyi saxtadan necə ayıraq?

22 Sentyabr 2025 19:40
İctimai nəqliyyatda yeni modelə keçilir -

İctimai nəqliyyatda yeni modelə keçilir - Nələr dəyişəcək?

22 Sentyabr 2025 17:08
Adnan Əhmədzadəni hansı cəza gözləyir?

Adnan Əhmədzadəni hansı cəza gözləyir?

22 Sentyabr 2025 15:56
Əhmədzadə Bakıda harada saxlanılır? -

Əhmədzadə Bakıda harada saxlanılır? - DETALLAR

21 Sentyabr 2025 23:48
Əhmədzadənin xanımı paylaşım etdi -

Əhmədzadənin xanımı paylaşım etdi - FOTO

21 Sentyabr 2025 10:53
Adnan Əhmədzadənin arxasında kim var?

Adnan Əhmədzadənin arxasında kim var?

20 Sentyabr 2025 23:49
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Mahmud Abbas HƏMAS-la bağlı mövqeyini açıqladı

23 Sentyabr 2025 01:15

"Qızıl top" mükafatının sahibi bəlli oldu

23 Sentyabr 2025 01:04

"Qalatasaray" növbəti qələbəsini qazandı -

23 Sentyabr 2025 00:42

BMT-də Ərdoğana qarşı təxribat edilib?

23 Sentyabr 2025 00:25

Bakıda yeni aeroport bu tarixdə açılacaq

23 Sentyabr 2025 00:04

Rafael İsgəndərov qızı ilə -

22 Sentyabr 2025 23:52

​Fransa Fələstin dövlətini tanıdı

22 Sentyabr 2025 23:43

Əhmədzadənin həyat yoldaşı kimdir? -

22 Sentyabr 2025 23:33

İlham Əliyev Corc Volkerlə görüşdü

22 Sentyabr 2025 23:20

Putin Qərbi hədələdi

22 Sentyabr 2025 23:17