Azərbaycan-İran əməkdaşlığı müzakirə edilib

Azərbaycan-İran əməkdaşlığı müzakirə edilib
10:55 23 Sentyabr 2025
144 Siyasət
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında iqtisadi, ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının Azərbaycan tərəfindən sədri Şahin Mustafayev Tehrana səfəri çərçivəsində İran İslam Respublikasının yol və şəhərsalma naziri, Dövlət Komissiyasının İran tərəfindən sədri Fərzanə Sadeqlə görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Görüşdə birgə Dövlət Komissiyasının sonuncu iclasının nəticəsi olaraq imzalanmış Anlaşma Memorandumundan irəli gələn məsələlərin icrası və həyata keçirilən birgə layihələrin mövcud vəziyyəti nəzərdən keçirilib. İqtisadiyyat, nəqliyyat, gömrük, sərhəd, neft, qaz, ticarət, investisiya və humanitar sahələrdə əməkdaşlığın hazırkı durumu və daha da genişləndirilməsi istiqamətində müzakirələr aparılıb.

Görüşdə həmçinin, Araz dəhlizi üzrə Ağbənd-Kəlalə körpüsünün tikintisinin, Kəlalə-Culfa yolunun genişləndirilməsinin icra vəziyyəti ilə bağlı məlumat verilib, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin (və ya iki ölkə Prezidentlərinin) tapşırığına uyğun olaraq Bakı-Tehran-Bakı, Bakı-Təbriz-Bakı birbaşa təyyarə reyslərinin fəaliyyətə başlamasından məmnunluq ifadə olunub və reyslərin sayının artırılması, tranzit daşımalarda mövcüd məsələlərin həlli ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.

Baş nazirin müavini Şahin Mustafayev Tehrana səfəri çərçivəsində həmçinin, İran İslam Respublikasının energetika naziri Abbas Əliabadi ilə də görüşüb, iki ölkə arasında həyata keçirilən Xudafərin - Qız Qalası, Ordubad - Marazad layihələrinə dair, həmçinin, elektrik enerjisi mübadiləsi, su ehtiyyatlarının birgə səmərəli işlənməsi ətrafında müzakirələr aparılıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralını təbrik edib

İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralını təbrik edib

23 Sentyabr 2025 11:22
Baş nazir yeni qərar imzaladı

Baş nazir yeni qərar imzaladı

23 Sentyabr 2025 10:45
Şahin Mustafayev İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilə görüşüb

Şahin Mustafayev İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi ilə görüşüb

23 Sentyabr 2025 10:36
Azərbaycanda ödənişli atalıq məzuniyyəti ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanır

Azərbaycanda ödənişli atalıq məzuniyyəti ilə bağlı qanun layihəsi hazırlanır

23 Sentyabr 2025 10:29
Ceyhun Bayramov və Ermənistan XİN başçıları Nyu-Yorkda görüşüblər

Ceyhun Bayramov və Ermənistan XİN başçıları Nyu-Yorkda görüşüblər

23 Sentyabr 2025 10:18
İlham Əliyev Corc Volkerlə görüşdü

İlham Əliyev Corc Volkerlə görüşdü

22 Sentyabr 2025 23:20
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Bakıda beynəlxalq ağırlıqqaldırma vebinarı keçirilib

23 Sentyabr 2025 11:52

FHN regionlarda mülki müdafiə kursları keçirib

23 Sentyabr 2025 11:42

Gəncədə küçə və prospektlərin əsaslı təmiri yekunlaşır

23 Sentyabr 2025 11:37

Azərbaycan və Albaniya əməkdaşlığı gücləndirilir

23 Sentyabr 2025 11:29

Kərim Vəliyev Belarusda Milli Qəhrəmanın məzarını ziyarət edib

23 Sentyabr 2025 11:25

İlham Əliyev Səudiyyə Ərəbistanının Kralını təbrik edib

23 Sentyabr 2025 11:22

Türkiyənin təhsil naziri Qarabağda səfərdədir

23 Sentyabr 2025 11:08

Simonyan Bakıda bu 10 nəfəri xahiş etdi

23 Sentyabr 2025 10:57

Azərbaycan-İran əməkdaşlığı müzakirə edilib

23 Sentyabr 2025 10:55

“Uğurun açarı daha çox çalışmaqdadır” -

23 Sentyabr 2025 10:49