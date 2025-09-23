SOCAR və “MIP S.p.A" arasında müqavilə imzalanıb

SOCAR və “MIP S.p.A" arasında müqavilə imzalanıb
13:56 23 Sentyabr 2025
138 İqtisadiyyat
Ülkər Cəlilzadə
A- A+

Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) ilə "Italiana Petroli S.p.A" şirkətinin məxsus olduğu "MIP S.p.A" şirkəti arasında səhmlərin alışı ilə bağlı müqavilə imzalanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, Bakıda keçirilən I Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu (AIIF 2025) çərçivəsində baş tutub.

Sənədi SOCAR-ın prezidenti Rövşən Nəcəf və "Italiana Petroli S.p.A"nın İdarə Heyətinin sədri Uqo Braçetti Peretti imzalayıb.

Müqavilə SOCAR-ın Avropanın enerji bazarındakı mövqeyini gücləndirəcək.

Bundan başqa, AIIF 2025 çərçivəsində "EelElectric" MMC ilə elektrik mühəndisliyi və energetika sahəsində ixtisaslaşmış İsveç-İsveçrə transmilli korporasiyası "ABB Group"un Türkiyə nümayəndəliyi arasında Modul Panel Sistemlərinin quraşdırılmasına dair müqavilə imzalanıb. Sənədi "EelElectric"in direktoru Vüsal Mirzəyev və "ABB Group Türkey"in ölkə meneceri Mahmud Rzayev imzalayıb. Layihə elektrik infrastrukturu sahəsində texnoloji inkişafı dəstəkləyəcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Azərbaycanın şaftalı ixracı 7 ayda 65,7 milyon dollara çatıb

Azərbaycanın şaftalı ixracı 7 ayda 65,7 milyon dollara çatıb

23 Sentyabr 2025 12:47
Gəncədə küçə və prospektlərin əsaslı təmiri yekunlaşır

Gəncədə küçə və prospektlərin əsaslı təmiri yekunlaşır

23 Sentyabr 2025 11:37
Azərbaycan nefti ucuzlaşdı

Azərbaycan nefti ucuzlaşdı

23 Sentyabr 2025 09:57
Avro bahalaşdı

Avro bahalaşdı

23 Sentyabr 2025 09:16
Azərbaycanda zinət əşyaları bahalaşır? -

Azərbaycanda zinət əşyaları bahalaşır? - AÇIQLAMA

22 Sentyabr 2025 19:53
“INMerge” İnnovasiya Sammiti Qırmızı Ürəklər Fondunu sosial tərəfdaş elan etdi

“INMerge” İnnovasiya Sammiti Qırmızı Ürəklər Fondunu sosial tərəfdaş elan etdi

22 Sentyabr 2025 19:14
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Tural Məmmədli “İdman TV”dən ayrıldı

23 Sentyabr 2025 14:29

Ağdam şəhərinə ilk köç bu tarixdə olacaq

23 Sentyabr 2025 14:24

Ağcabədidə Aqrar Biznes Festivalı təşkil olunub

23 Sentyabr 2025 14:06

Rusiyanın sərhəd gözətçi gəmisi Bakı limanına gəlib

23 Sentyabr 2025 14:01

SOCAR və “MIP S.p.A" arasında müqavilə imzalanıb

23 Sentyabr 2025 13:56

Sentyabrın 24-də qaz kəsiləcək -

23 Sentyabr 2025 12:53

Azərbaycanın şaftalı ixracı 7 ayda 65,7 milyon dollara çatıb

23 Sentyabr 2025 12:47

Ölkə üzrə pensiyalar tam ödənildi

23 Sentyabr 2025 12:41

Turizm İnformasiya Mərkəzi yaradılır

23 Sentyabr 2025 12:33

Baş nazirin müavini Təbrizə işgüzar səfər edib

23 Sentyabr 2025 12:29