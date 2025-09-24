Bakının mərkəzindəki yanğın məhdudlaşdırıldı - VİDEO / YENİLƏNİB

Bakının mərkəzindəki yanğın məhdudlaşdırıldı -
09:46 24 Sentyabr 2025
571 Hadisə
Metbuat.az
A- A+

Bakıda çoxmərtəbəli binada yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə məhdudlaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən məlumat verilib.

Hazırda yanğının tam söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.

08:45

Bakının mərkəzində çoxmərtəbəli bina yanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Nəsimi rayonu Rəşid Behbudov küçəsində çoxmərtəbəli binada yanğın baş verməsi barədə məlumat daxil olub.

Nazirliyin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin və Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunublar.

Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər görülür.


Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Müəllimlər olan avtobus qəzayda düşdü -

Müəllimlər olan avtobus qəzayda düşdü - Yaralılar var

24 Sentyabr 2025 09:23
Xətai rayonunda qəza oldu -

Xətai rayonunda qəza oldu -Sıxlıq yaranıb

24 Sentyabr 2025 08:43
Xəzərdə zəlzələ oldu

Xəzərdə zəlzələ oldu

24 Sentyabr 2025 08:40
Qadın sürücülərin iştirakı ilə baş vermiş qəzaların sayı açıqlanıb

Qadın sürücülərin iştirakı ilə baş vermiş qəzaların sayı açıqlanıb

23 Sentyabr 2025 15:29
Cəzaçəkmə müəssisəsində qadağan olunmuş əşyalar aşkarlanıb

Cəzaçəkmə müəssisəsində qadağan olunmuş əşyalar aşkarlanıb

23 Sentyabr 2025 10:39
“Gəlinimə sual verdim və öldürdüm” -

“Gəlinimə sual verdim və öldürdüm” - 68 yaşlı qayınata

22 Sentyabr 2025 23:01
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Xətai rayonunda qəza olub, ölən var -

24 Sentyabr 2025 10:47

Bu gün 12:00-da qaz kəsiləcək -

24 Sentyabr 2025 10:33

Ölkə rəhbərliyi Statistika Komitəsinin fəaliyyətindən razıdır -

24 Sentyabr 2025 10:29

Prezident III Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçılarına müraciət edib

24 Sentyabr 2025 10:21

Mehriban Əliyeva Prezidentlə Trampın dialoqunu paylaşdı -

24 Sentyabr 2025 10:10

Azərbaycanın tanınmış şahmat hakimi vəfat edib

24 Sentyabr 2025 10:06

Bakıda keçirilən Beynəlxalq Statistika Forumunda 19 ölkə təmsil olunur

24 Sentyabr 2025 10:02

Bakının mərkəzindəki yanğın məhdudlaşdırıldı -

24 Sentyabr 2025 09:46

Müəllimlər olan avtobus qəzayda düşdü -

24 Sentyabr 2025 09:23

Daşkənd BMT Təhlükəsizlik Şurasının genişləndirilməsini dəstəkləyir

24 Sentyabr 2025 08:25