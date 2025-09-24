İndoneziya İsrail dövlətini tanımır

İndoneziya İsrail dövlətini tanımır
20:42 24 Sentyabr 2025
164 Dünya
Anar Türkeş
A- A+

İndoneziya İsrail dövlətini tanımır.

Metbuat.az xəbər verir ki, İndoneziya Prezidenti Prabovo Subianto belə açıqlama verib. O bildirib ki, İsrail Fələstini tanıdığı zaman İndoneziya İsrail dövlətini tanıyacaq. Prabovo Subianto Qəzzadakı qətliamlardan danışaraq, minlərlə dinc sakinin həyatını itirdiyini qeyd edib. O, Fələstinə dövlət yaradılmasının vacibliyini vurğulayıb. Subianto, “İndoneziya bəyan edir ki, İsrail Fələstin dövlətini və Fələstinin müstəqilliyini tanıyan kimi İsrail Dövlətini tanıyacaq və İsrailin təhlükəsizliyi üçün bütün təminatları dəstəkləyəcək” - deyə bildirib.

Subianto, İsrailin Qəzzaya hücumlarının dayandırılmasının əsas prioritet olduğunu bildirib və Fələstinin tanınması, Qəzzada humanitar fəlakətin dayandırılması və sülhün bərqərar edilməsinə çağırıb.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Türkiyə və Suriya prezidentləri görüşdü

Türkiyə və Suriya prezidentləri görüşdü

24 Sentyabr 2025 20:24
Daşkənd BMT Təhlükəsizlik Şurasının genişləndirilməsini dəstəkləyir

Daşkənd BMT Təhlükəsizlik Şurasının genişləndirilməsini dəstəkləyir

24 Sentyabr 2025 08:25
Bu ölkədə güclü zəlzələ oldu

Bu ölkədə güclü zəlzələ oldu

23 Sentyabr 2025 23:45
Sərvət aşkar etdilər, istifadə edə bilmirlər

Sərvət aşkar etdilər, istifadə edə bilmirlər

23 Sentyabr 2025 23:45
1953-cü ildə göndərilən məktub 72 ildən sonra sahibinə çatdırıldı

1953-cü ildə göndərilən məktub 72 ildən sonra sahibinə çatdırıldı

23 Sentyabr 2025 22:43
Nəhəng hava limanlarının fəaliyyəti çökdü

Nəhəng hava limanlarının fəaliyyəti çökdü

23 Sentyabr 2025 22:14
Türkiyənin sosial şəbəkələr üzərində tənzimləmə prinsipləri
Ailə institutunun modernləşdirilməsi üçün tətbiq edilməsi zəruri olan yeniliklər
Ermənistanda yaradılan dezinformasiyaların ictimai rəyə ötürülmə mexanizmi
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Media Savadlılığı

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

İlham Əliyev Maykl Aruqeti ilə görüşdü

24 Sentyabr 2025 21:47

"Brent" markalı neftin qiyməti 69 dolları ötdü

24 Sentyabr 2025 21:34

“WhatsApp” mesajlarında yenilik -

24 Sentyabr 2025 21:04

Futbol qaydalarında inqilabi dəyişiklik

24 Sentyabr 2025 20:43

İndoneziya İsrail dövlətini tanımır

24 Sentyabr 2025 20:42

Türkiyə və Suriya prezidentləri görüşdü

24 Sentyabr 2025 20:24

Əli Əsədov Ana Brnabiç ilə görüşdü

24 Sentyabr 2025 19:58

Bu şəxslər 20 yaşadək əsgər aparılmır

24 Sentyabr 2025 19:47

Çətinlikləri geridə qoyan bürc -

24 Sentyabr 2025 19:43

“Biz ən şanslı nəslin nümayəndəsiyik” -

24 Sentyabr 2025 19:40