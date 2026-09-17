Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda hava nəqliyyatı ilə 2 milyon 889,2 min sərnişin daşınıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.
Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 168,1 min sərnişin və ya 6,2 % çoxdur.
2026-cı ilin yanvar-avqust aylarında bu nəqliyyat növü ilə yükdaşıma 3,4 % və ya 8,6 min ton azalaraq 248 min ton olub.
Hesabat dövründə Azərbaycanda nəqliyyat sektorunda fəaliyyət göstərən təsərrüfat subyektləri 162 milyon 739,4 min ton yük daşıyıb. Yüklərin 0,2 %-i hava yolu ilə daşınıb.