Azərbaycan mənşəli qeyri-neft məhsullarının ixrac göstəriciləri üzrə statistikaya əsasən, 2026-cı ilin yanvar-avqust aylarında ölkədən dəyəri 188 milyon ABŞ dollarına yaxın 53,4 min tondan çox alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar ixrac olunub.
Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Gömrük Komitəsi məlumat yayıb.
Bu, 2025-ci ilin müvafiq dövrünün göstəricisi ilə müqayisədə dəyər ifadəsində 40,3 faiz, həcm olaraq isə 12,4 faiz çoxdur.
Ümumilikdə cari ilin ilk səkkiz ayında ölkədən dəyəri 2,55 milyard dollardan çox təşkil edən Azərbaycan mənşəli qeyri-neft məhsulları ixrac edilib ki, bu da 2025-ci ilin müvafiq göstəricisini 18,8 faiz üstələyir. Hesabat dövründə alüminium və ondan hazırlanan məmulatlar ixracının xüsusi çəkisi 7,37 faizə bərabər olub.