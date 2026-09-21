“Real Madrid”in baş məşqçisi Joze Mourinyo “Atletiko Madrid”lə oyundan sonra keçirilən mətbuat konfransına əlində fotolarla çıxaraq hakim qərarlarına sərt reaksiya verib.
Metbuat.az xəbər verir ki, portuqaliyalı mütəxəssis qarşılaşmanın hakimi Ortiz Ariası hədəf alaraq əlindəki fotoları jurnalistlərə göstərib. Mourinyo oyunda iki epizodda qırmızı vərəqə verilməli olduğunu düşündüyünü bildirib. Mourinyo komandasının 11 nəfərlə 10 nəfərə qarşı oynadıqdan sonra üzləşdiyi çətinliyə diqqət çəkib. O, futbolçularının ilk hissədə böyük xarakter nümayiş etdirdiyini və onların göstərdiyi mübarizədən razı qaldığını deyib. Mourinyo VAR hakimi Xesus Truyilyo Suaresin qərarlarına da münasibət bildirib. O, təcrübəsiz hesab etdiyi hakimin təzyiqə tab gətirə bilmədiyini deyərək “Yazıq adam təzyiqə tab gətirə bilmədi” ifadəsini işlədib.
“Real Madrid”in baş məşqçisi Hakim Təyinat Komitəsini də tənqid edib. Mourinyo komitənin “Real Madrid”ə qarşı əvvəlki oyunlarda VAR kimi çalışmış digər hakimi təyin etməklə səhvə yol verdiyini düşündüyünü söyləyib.
Qeyd edək ki, La Liqanın 7-ci turunda keçirilən Madrid derbisində “Atletiko Madrid” “Real Madrid”i 2:1 hesabı ilə məğlub edib.