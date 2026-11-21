Paytaxtın Yasamal rayonunda evdən meyit tapılıb.
Metbuat.az qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə İnşaatçılar prospektində yerləşən mənzillərin birində baş verib.
Ölən şəxsin 1960-cı il təvəllüdlü Elşad Rüstəmov olması müəyyən edilib. Onun üzərində zorakılıq əlamətləri aşkarlanmayıb.
Bildirilib ki, meyiti tapılan şəxs Xalq rəssamı Cahangir Rüstəmovun oğludur.
O, ADPU-nun İncəsənət və fiziki tərbiyə fakültəsinin Təsviri incəsənət və onun tədrisi texnologiyası kafedrasında müəllim kimi fəaliyyət göstərib.
Qeyd edək ki, C.Rüstəmovun 2 oğlu var. Onun böyük oğlu Eldar Rüstəmov texniki elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosentdir.
Faktla bağlı Yasamal Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.