Ağcabədidə ağır yol qəzası baş verib: 1 nəfər ölüb, 6 nəfər yaralanıb

[ 28 Yanvar 2015 12:57 ]



APA-nın Daxili İşlər Nazirliyinin saytına istinadən verdiyi məlumata görə, yanvarın 27-də saat 08.00 radələrində Ağcabədi şəhərində yerli sakinlər Cahangir Cəfərov və Abdulla Məhərrəmovun idarə etdikləri VAZ markalı avtomobillər toqquşub.

Hər iki sürücü, habelə A. Məhərrəmovun 4 sərnişini və S.Cəfərovun 1 sərnişini xəstəxanaya yerləşdirilib. A.Məhərrəmov xəstəxanada ölüb.

Faktla bağlı Ağcabədi Rayon Polis Şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.

