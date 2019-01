[ 05 Sentyabr 2015 20:24 ]



Bakı-APA. Bakıda yanğın hadisəsi qeydə alınıb. APA-nın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin (FHN) saytına istinadən verdiyi xəbərə görə, yanğın paytaxtın Sabunçu rayonunda vətəndaşa məxsus ümumi sahəsi 50 kv.m olan balıq evində baş verib. Nəticədə balıq evinin mətbəxinin dam örtüyünün yanar konstruksiyaları 2 kv.m sahədə yanıb. Balıq evinin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

