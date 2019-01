Sensasiyalı məbəd tapıldı - FOTO

Britaniyanın Uiltşir qraflığında, dünyaca məşhur qədim Stounhec meqalitik qalıqlarının yaxınlığında ikinci qədim tikili nişanələri tapılıb.

Milli.Az Daily Mail-ə istinadən bildirir ki, neolit dövrünə, yəni 4500 il əvvələ şamil edilən bu abidə "Dorrinqton hasarı" adlanır.

Radiolokasiya avadanlığı vasitəsilə aşkarlanan və yeri dəqiqləşdirilən hasarda 90 böyük daş parçaları var. Onların hər birinin hündürlüyü təqribən 2,8-3,2 metrdir.

Eynən Stounhec təki, bu daşlar da dairəvi düzülüşdədir.

Alimlərin fikrincə, "Dorrinqton hasar" qədimlərdə böyük məbədin bir hissəsi olmaqla yanaşı, yön və istiqamət bəlirləmək üçün istifadə olunmuş qurğudur.

Yeni, unikal tapıntını araşdırma qrupuna Bredford Universitetinin professoru Vins Qaffni başçılıq edir.

