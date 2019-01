"Qarabağ"ın futbolçusu: "Əsas odu ki, qələbə qazana bildik"

"Oyuna istədiyimiz kimi başlaya bilmədik. Rəqib komanda da bundan istifadə edib ilk hissədə kəsərli hücumlar təşkil etdi. Amma sonda mərhələ adlayan tərəf biz olduq. “Şəmkir”in də haqqını vermək lazımdı. Çox gözəl oyun sərgilədilər". Fanat.az xəbər verir ki, bu sözləri “Qarabağ”ın futbolçusu Vladimir Dimitrovski Azərbaycan K1/8 finalında “Şəmkir”ə qalib gəldikləri oyundan (2:0) sonra deyib.

Makedoniyalı futbolçu ikinci yarıda üstünlüyü ələ aldıqlarını bildirib: "Baş məşqçimiz fasilədə tapşırıqlarını verdi və ikinci hissədə üstünlüyü ələ ala bildik. Əsas odu ki, qələbə qazana bildik. Düşünürəm ki, bu qələbəyə də layiq idik. İstənilən halda bütün klublarda aşağı liqa təmsilçisinə qarşı motivasiya ilə bağlı problemlər olur. Amma bəzi futbolçularda yorğunluq da var idi".

Fanat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.