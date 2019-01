Xorvatiya millisinin eks qapıçısı Stipe Pletikosa yerli mətbuata müsahibəsində 4 il şərəfini qoruduğu "Spartak" barədə fikir də bildirib. Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, veteran qolkiper "ağ-qırmızılar"ı "Real"a bənzədib.

"Spartak" top klubdur. Karyeramın ən yaxşı illərini orda keçirmişəm. Keçmiş SSRİ ölkələri üçün "Spartak" Qərbi Avropa üçün "Real" kimidir".

Pletikosa 2007-11-c illərdə "Spartak"da oynayıb. 81 oyunda meydana çıxan qapıçı 100 qol buraxıb.

Milli.Az

