Astanada yeni tikilən binada döşəmə piltələri və divar dağılıb.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə bu gün yerli vaxtla saat 11.56 radələrində Qazaxıstan paytaxtının Alaş küçəsində baş verib.

İlkin məlumata görə, 2 fəhlə ölüb, 1 fəhlə xəsarət alıb.

