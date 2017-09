Azərbaycan Premyer Liqasında VI turun oyun cədvəli açıqlanıb

Bakı. 19 sentyabr. REPORT.AZ/ Azərbaycan Premyer Liqasında VI turun oyun cədəvli açıqlanıb. “Report” Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 3 günü əhatə edəcək tura Sumqayıtda start veriləcək.

Sentyabrın 22-də eyniadlı komanda "Qarabağ"ı qəbul edəcək. Ağdam komandası sentyabrın 27-də İtaliya "Roma"sı ilə Çempionlar Liqası qarşılaşmasına çıxacağından, daha tez oynayacaq.

Həftənin son matçı isə “Qəbələ” və “Neftçi” komandaları arasında olacaq.

Azərbaycan Premyer Liqası

VI tur

22 sentyabr (cümə)

19:00. “Sumqayıt” – “Qarabağ”

“Kapital Bank Arena”

23 sentyabr (şənbə)

17:30. “Səbail” - “Kəpəz”

“Dalğa Arena”

20:00. “Zirə” – “İnter”

Zirə İdman Kompleksinin stadionu

24 sentyabr (bazar)

18:00. “Qəbələ” – “Neftçi”

Qəbələ şəhər stadionu

Qeyd edək ki, turun bütün görüşləri “CBC Sport”kanalı ilə canlı yayımlanacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.